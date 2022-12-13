Ирина Роднина: «Пусть Тутберидзе объяснит, почему Дэвис и Смолкин не приезжают в Россию. Если захочет, конечно»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об участии и в ледовом шоу в США.

Пары пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске, который стартует 22 декабря.

«Я не оценщик и оценивать их не могу. Насколько мне известно, Глеб в ожидании грин-карты, поэтому он не может покинуть Америку, а может, не хочет.

Стоит обратиться к маме Дэвис. Пусть она (тренер ) объяснит, почему пара не приезжает в Россию, если захочет, конечно. На кофейной гуще гадать не собираюсь», — сказала Роднина.

«По интервью Смолкина я понял: они с Дианой уехали из мрачной России в рай демократии». Прощаемся с дуэтом?

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?