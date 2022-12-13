Ирина Роднина: «Пусть Тутберидзе объяснит, почему Дэвис и Смолкин не приезжают в Россию. Если захочет, конечно»

Теги сборная России Ирина Роднина танцы на льду Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об участии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ледовом шоу в США. 

Пары пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске, который стартует 22 декабря. 

«Я не оценщик и оценивать их не могу. Насколько мне известно, Глеб в ожидании грин-карты, поэтому он не может покинуть Америку, а может, не хочет.

Стоит обратиться к маме Дэвис. Пусть она (тренер Этери Тутберидзе) объяснит, почему пара не приезжает в Россию, если захочет, конечно. На кофейной гуще гадать не собираюсь», — сказала Роднина.

«По интервью Смолкина я понял: они с Дианой уехали из мрачной России в рай демократии». Прощаемся с дуэтом?

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные