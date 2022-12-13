Этери Тутберидзе посетила ледовое шоу в США. Там выступала ее дочь Диана Дэвис
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе посетила ледовое шоу A Holiday Dream on Ice в американском Лисбурге (Вирджиния).
В шоу выступала дочь Тутберидзе Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным.
Фото с тренером в соцсети опубликовала бывшая американская фигуристка Аника Хансфорд.
«Большая честь встретится с королевой фигурного катания», – написала Хансфорд.
«Она сейчас в США?» – поинтересовался под фото подписчик.
«Она приехала, чтобы посмотреть выступление дочери в шоу», – ответила Хансфорд.
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