Этери Тутберидзе посетила ледовое шоу в США. Там выступала ее дочь Диана Дэвис

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе посетила ледовое шоу A Holiday Dream on Ice в американском Лисбурге (Вирджиния).

В шоу выступала дочь Тутберидзе Диана Дэвис с партнером .

Фото с тренером в соцсети опубликовала бывшая американская фигуристка Аника Хансфорд.

«Большая честь встретится с королевой фигурного катания», – написала Хансфорд.

«Она сейчас в США?» – поинтересовался под фото подписчик.

«Она приехала, чтобы посмотреть выступление дочери в шоу», – ответила Хансфорд.