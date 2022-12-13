Этери Тутберидзе посетила ледовое шоу в США. Там выступала ее дочь Диана Дэвис

Теги сборная России танцы на льду фото Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин ледовые шоу Фигурное катание

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе посетила ледовое шоу A Holiday Dream on Ice в американском Лисбурге (Вирджиния). 

В шоу выступала дочь Тутберидзе Диана Дэвис с партнером Глебом Смолкиным

Фото с тренером в соцсети опубликовала бывшая американская фигуристка Аника Хансфорд. 

«Большая честь встретится с королевой фигурного катания», – написала Хансфорд. 

«Она сейчас в США?» – поинтересовался под фото подписчик. 

«Она приехала, чтобы посмотреть выступление дочери в шоу», – ответила Хансфорд. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные