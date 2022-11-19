Трусова о номере с подъемом надо льдом: «Когда меня убедили, что не может быть несчастных случаев, мне стало нестрашно»
Фигуристка Александра Трусова высказалась о номере на шоу Евгения Плющенко, где она вместе с Марком Кондратюком поднималась надо льдом без страховки.
«Все хорошо, выступила в двух шоу, вроде интересно было. Летать было нестрашно, было волнительно. Я репетировала на льду один раз, час, и все. Волновалась, чтобы перевернуться в нужный момент.
Да, без страховки выступала, но я точно знала, что нужно делать. Когда меня убедили, что не может быть несчастных случаев, мне стало нестрашно», – сказала Трусова.
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