Трусова о номере с подъемом надо льдом: «Когда меня убедили, что не может быть несчастных случаев, мне стало нестрашно»

Фигуристка Александра Трусова высказалась о номере на шоу , где она вместе с поднималась надо льдом без страховки.

«Все хорошо, выступила в двух шоу, вроде интересно было. Летать было нестрашно, было волнительно. Я репетировала на льду один раз, час, и все. Волновалась, чтобы перевернуться в нужный момент.

Да, без страховки выступала, но я точно знала, что нужно делать. Когда меня убедили, что не может быть несчастных случаев, мне стало нестрашно», – сказала Трусова.

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