Яна Рудковская: «Трусова – это олицетворение новой истории фигурного катания. Это история Золушки»

Продюсер Яна Рудковская рассказала о популярности фигуристки Александры Трусовой.

«Знаете, я с ней проехала весь тур и сейчас вижу, что творится в Москве, Санкт-Петербурге. Скажу так: как Трусову встречают только Плющенко, собственно, на его шоу! Она реально вызывает у очень многих девочек желание идти к цели.

Саша – это олицетворение новой истории фигурного катания. Саша – это «вопреки», потому что никто не верил в пять четверных [на Олимпиаде], а она сделала. Это история очень сложного пути к цели девочки из Рязани. Даже могу сказать, что это история Золушки фигурного катания. Саша – это Золушка.

Ей никогда не дарили баллы за компоненты, она всегда считала, что если прыгнет свои пять четверных, то станет олимпийской чемпионкой. Она их прыгнула, но золото так и не взяла... И это придало ей еще больше популярности.

Многие поклонники и специалисты фигурного катания, как и я, считают, что она должна была выиграть. Я никому не навязываю свою точку зрения, но имею право на свое мнение. Так что Саша – это Саша, – сказала Рудковская.

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