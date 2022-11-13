«Трусова сделает две вещи, которые никто не делал в истории мирового фигурного катания». Рудковская о шоу «Снегурочка»

Продюсер Яна Рудковская рассказала о предстоящем участии фигуристки Александры Трусовой в ледовом шоу «Снегурочка».

Ранее Трусова и Марк Кондратюк выступили представили совместный номер на юбилейном шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поднявшись над ареной на цирковой лонже.

– Я всегда привыкла делать лучше, чем предыдущее. Думаю, что «Снегурочка» всех удивит и поразит. Сейчас мы активно работаем над «Снегурочкой», над «Лебединым озером». «Снегурочка» в продакшне будет 1,5 миллиона долларов, это будет что-то грандиозное.

В «Снегурочке» Саша будет очень много летать, и я буду настаивать на страховке.Там будет очень много полетов. В «Снегурочке» она будет супердевушка. «Снегурочка» будет самым обсуждаемым шоу. Саша сделает две вещи, которые тоже никто не делал раньше в истории мирового фигурного катания. Она будет первой.

– Что же сделает Саша в «Снегурочке»?

– Не могу сказать, это наш секрет. Я сподвигла Сашу на это, а она эмоционально вдохновляюще приняла это и сразу же сказала мне «да». То, что Саша сделает в «Снегурочке», требует нереального количества репетиций. Но она готова, она пашет с утра до ночи.

Мы предоставляем ей все условия, чтобы она была и в спорте, и могла в комфортных условиях репетировать. Мы подстраиваемся под все ее графики. Трусова – человек, который не перестает удивлять. На сегодняшний день она главная героиня «Снегурочки».

Безусловно, в шоу будут потрясающие вещи от Марка, от Евгения, будут уникальные моменты у Саши Самарина. Но то, что сделает Трусова, – зал будет просто в шоке, – заявила Рудковская.

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