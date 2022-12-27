Туктамышева о контроле веса: «Сказала себе: все, ты взрослая женщина, не надо себя загонять, ты не ребенок. Прими себя такой»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о питании.
– Считается, что с возрастом все сложнее бороться с весом. Как вы с этим моментом справляетесь?
– Наоборот. Когда закончился пубертат – это было в 2018 году примерно, у меня было плюс-минус один килограмм. И даже после отпуска я приезжала, максимум кило набрав.
Я питаюсь интуитивно: хочу есть – ем, не хочу – не ем. Услышала такую фразу из психологии недавно: если мы хотим похудеть, надо дать понять своему мозгу, что у нас неограниченное количество еды. Зная это, ты будешь есть меньше, потому что у тебя очень большой выбор.
Я это услышала сейчас, но это стало доказательством моей формы. Я смогла прийти к этому состоянию, когда отпустила тему веса. Сказала себе: все, ты взрослая женщина, не надо себя загонять, ты не ребенок. Прими себя такой. Я не люблю переживать в повседневной жизни и стараюсь от этого избавляться.
– И переживаний, что 300-400 грамм могут повлиять на прыжок, тоже уже нет?
– Это тоже с опытом приходит. Да, есть разница, но все это в совокупности зависит и от твоей мышечной массы, и от формы, и от количества воды в организме. Когда только я отпустила тему с весами, я пришла в гармоничное состояние – сейчас я ем все, что хочу, очень редко переедаю. Я не люблю тяжесть, поэтому чаще всего не доедаю порции. Ем, сколько мне хватает, – сказала Туктамышева.
Умница.
После Пекина 2022 почти год прошел, но ТЩВ до сих пор лихорадит. Камила, думаю, еще долго будет в себя приходить, я в 16 лет из российских фигуристок ни у кого такого ярко выраженного пубертата по расписанию не видела. Ками вся покрупнела - и вес, и рост, и пропорции тела. Большое чудо, что девочка не в развале и не в травмах, а борется и даже квад восстановила.
А больше всего доставляют те фанаты, которые гнобили одну, а вот когда своя любимка стала проходить то же самое, это стало классическим « вы не понимаете, это другое»)))
Это сильный психологический удар по соперницам.
Кто сидит на диете - сильно по мозгам получил.
Да это спорт - так можно давить.
Где там коммертаторы, которые с пеной у рта доказывают, что всё, что набегает после 16 лет (особенно в 18-19) - это не пубертат, а жир и лень?