Туктамышева о контроле веса: «Сказала себе: все, ты взрослая женщина, не надо себя загонять, ты не ребенок. Прими себя такой»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о питании.

Считается, что с возрастом все сложнее бороться с весом. Как вы с этим моментом справляетесь?

– Наоборот. Когда закончился пубертат – это было в 2018 году примерно, у меня было плюс-минус один килограмм. И даже после отпуска я приезжала, максимум кило набрав.  

Я питаюсь интуитивно: хочу есть – ем, не хочу – не ем. Услышала такую фразу из психологии недавно: если мы хотим похудеть, надо дать понять своему мозгу, что у нас неограниченное количество еды. Зная это, ты будешь есть меньше, потому что у тебя очень большой выбор.

Я это услышала сейчас, но это стало доказательством моей формы. Я смогла прийти к этому состоянию, когда отпустила тему веса. Сказала себе: все, ты взрослая женщина, не надо себя загонять, ты не ребенок. Прими себя такой. Я не люблю переживать в повседневной жизни и стараюсь от этого избавляться.

И переживаний, что 300-400 грамм могут повлиять на прыжок, тоже уже нет?

– Это тоже с опытом приходит. Да, есть разница, но все это в совокупности зависит и от твоей мышечной массы, и от формы, и от количества воды в организме. Когда только я отпустила тему с весами, я пришла в гармоничное состояние – сейчас я ем все, что хочу, очень редко переедаю. Я не люблю тяжесть, поэтому чаще всего не доедаю порции. Ем, сколько мне хватает, – сказала Туктамышева.

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15 комментариев

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Даша Лавренова
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Но в этом сезоне Лиза явно на несколько кг похудела, в отличной форме. Может, это в связи с подготовкой к четверному, в том числе физическая нагрузка тяжелее
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Pennywise
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Ответ Sky Smoker
Лиза пишет, что у нее пубертат кончился в 21-22 года. Где там коммертаторы, которые с пеной у рта доказывают, что всё, что набегает после 16 лет (особенно в 18-19) - это не пубертат, а жир и лень?
Глупость Лиза сказала. Нет никакого пубертата в 22 года. Она путает пубертат с естественным ростом, который может продолжаться и до 25 лет. Люди растут с рождения.
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Manatusik
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Лизон вся такая гармоничная, на балансе.
Умница.
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Алеся Ткаченко
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Ответ Sky Smoker
Вот-вот, за примером далеко ходить не надо - Пхенчхан 2018 и Пекин 2022. Медо после Пхенчхана попёрло вширь, как на дрожжах, Заги весь сезон держали в низком весе и еще перед ЧМ-19 дополнительно сушили. После Пекина 2022 почти год прошел, но ТЩВ до сих пор лихорадит. Камила, думаю, еще долго будет в себя приходить, я в 16 лет из российских фигуристок ни у кого такого ярко выраженного пубертата по расписанию не видела. Ками вся покрупнела - и вес, и рост, и пропорции тела. Большое чудо, что девочка не в развале и не в травмах, а борется и даже квад восстановила.
У Камилы самое его начало Плюс она моложе Саши и Ани
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Алеся Ткаченко
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Ответ Sky Smoker
Лиза пишет, что у нее пубертат кончился в 21-22 года. Где там коммертаторы, которые с пеной у рта доказывают, что всё, что набегает после 16 лет (особенно в 18-19) - это не пубертат, а жир и лень?
Константинова тоже про это писала,что самый разгар пубертата наступает в 18-19 лет
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Sky Smoker
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Ответ Noname No
Добавьте сюда же поздний рост. Фигуристки на низком весе задерживают рост и после условных ОИ тело нагоняет упущенное. Из-за этого так называемый "пубертат" может бахнуть чуть позже
Вот-вот, за примером далеко ходить не надо - Пхенчхан 2018 и Пекин 2022. Медо после Пхенчхана попёрло вширь, как на дрожжах, Заги весь сезон держали в низком весе и еще перед ЧМ-19 дополнительно сушили.
После Пекина 2022 почти год прошел, но ТЩВ до сих пор лихорадит. Камила, думаю, еще долго будет в себя приходить, я в 16 лет из российских фигуристок ни у кого такого ярко выраженного пубертата по расписанию не видела. Ками вся покрупнела - и вес, и рост, и пропорции тела. Большое чудо, что девочка не в развале и не в травмах, а борется и даже квад восстановила.
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Noname No
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Ответ Sky Smoker
Лиза пишет, что у нее пубертат кончился в 21-22 года. Где там коммертаторы, которые с пеной у рта доказывают, что всё, что набегает после 16 лет (особенно в 18-19) - это не пубертат, а жир и лень?
Добавьте сюда же поздний рост. Фигуристки на низком весе задерживают рост и после условных ОИ тело нагоняет упущенное. Из-за этого так называемый "пубертат" может бахнуть чуть позже
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Додик Аксель
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Рациональное и сбалансированное питание профессиональному спортсмену необходимо и обязательно. К нему как к одежде относиться ( ношу что хочу или любимое ), здесь не подойдёт. А тем более с учётом индивидуальных особенностей организма. Лизе удачи !
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Блюдце с молочком
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Лиза крохотуля. Форма прекрасная, выглядит отлично. Удачи в финале!
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Charliz
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Ответ Sky Smoker
Лиза пишет, что у нее пубертат кончился в 21-22 года. Где там коммертаторы, которые с пеной у рта доказывают, что всё, что набегает после 16 лет (особенно в 18-19) - это не пубертат, а жир и лень?
Всегда этому удивлялась). Особенно женщины. Неужели сами не проходили через это.
А больше всего доставляют те фанаты, которые гнобили одну, а вот когда своя любимка стала проходить то же самое, это стало классическим « вы не понимаете, это другое»)))
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DD102DD
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Умный ход.

Это сильный психологический удар по соперницам.

Кто сидит на диете - сильно по мозгам получил.

Да это спорт - так можно давить.
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AAPolyansky
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ну сейчас у нее все в порядке с контролем веса - нет никаких проблем
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Sky Smoker
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Лиза большая умница. Научилась слушать свой организм, договариваться с ним, не насиловать обезвоживанием и голодом - и вес пришел в норму, и результаты в гору пошли. И прыгает в свои 26 лет она тот контент, который даже в 16 лет не прыгала.
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Sky Smoker
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Лиза пишет, что у нее пубертат кончился в 21-22 года.
Где там коммертаторы, которые с пеной у рта доказывают, что всё, что набегает после 16 лет (особенно в 18-19) - это не пубертат, а жир и лень?
+21
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Ебздрогыч
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Я примерно также с собой разговариваю вечером у холодильника
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