Туктамышева о бронзе чемпионата России: «Чувствую себя наполненной радостью и счастьем. Эта медаль дорогого стоит»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила итоги чемпионата России в Красноярске, где завоевала бронзу.

«Встречаю последний понедельник этого года с благодарностью. С благодарностью к своей семье, тренерам, друзьям и болельщикам.

Чувствую себя наполненной радостью и счастьем. Эта медаль дорогого стоит», – написала Туктамышева в инстаграме.

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