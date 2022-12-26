Туктамышева о бронзе чемпионата России: «Чувствую себя наполненной радостью и счастьем. Эта медаль дорогого стоит»
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила итоги чемпионата России в Красноярске, где завоевала бронзу.
«Встречаю последний понедельник этого года с благодарностью. С благодарностью к своей семье, тренерам, друзьям и болельщикам.
Чувствую себя наполненной радостью и счастьем. Эта медаль дорогого стоит», – написала Туктамышева в инстаграме.
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