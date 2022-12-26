Туктамышева о бронзе чемпионата России: «Чувствую себя наполненной радостью и счастьем. Эта медаль дорогого стоит»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила итоги чемпионата России в Красноярске, где завоевала бронзу.

«Встречаю последний понедельник этого года с благодарностью. С благодарностью к своей семье, тренерам, друзьям и болельщикам.

Чувствую себя наполненной радостью и счастьем. Эта медаль дорогого стоит», – написала Туктамышева в инстаграме.

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5 комментариев

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Алеся Ткаченко
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Желаю Лизику в Новом году здоровья,любви и завоевать как можно больше медалей🥇🥈🥉
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Маргарита В Сафронова
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Легендарная бронза!
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Ирина С
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Лиза очень позитивный человек и совершенно права: быть конкурентноспособной юным фигуристкам - это дорогого стоит! Удачи, новых достижений и побед в предстоящем году, Лиза!
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gift...!
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Лизон! Мы согласны , что эта медаль стоит и стоит не мало.
Какать тебе еще лет пять, добить квадр и стать легендой ФК на долгие годы...
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eaz1952
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Какая Лиза молодец! И катается замечательно, и радоваться каждому достижению умеет! Пусть Лиза нас и дальше радует своим катанием!
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