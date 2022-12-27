Елизавета Туктамышева: «Негативные комментарии становятся прикольными. Раньше про меня писали «ай-нане», из последнего – «ручки динозаврика»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к популярности.
– Популярность такова – ты либо с этим миришься, либо даже не начинаешь. Если ты выигрываешь, если ты хороший спортсмен, о тебе будут говорить, и тебе с этим надо свыкаться. Я отношусь к этому спокойно, чувствую себя комфортно, да и на улицах меня узнают нечасто.
Может, я как-то позиционирую себя не так, чтобы узнавали. И каждый раз удивляюсь, если это происходит. Живу обычной жизнью, у меня нет ощущений, что я популярная личность, известная спортсменка.
– Все та же девочка из Глазова?
– Думаю, да, от нее во мне многое осталось, от той девочки из Глазова. И мне это нравится.
Я не люблю большую популярность. В жизни я интроверт, в компании экстраверт. Да, я читаю комментарии, но научилась либо пролистывать, не забивая этим голову, либо, если что-то цепляет, говорю с близкими, чтобы разобраться, правда это или нет. И можно ли что-то с этим сделать. Но это бывает довольно редко.
А еще случается, что негативные комментарии становятся для меня прикольными. Раньше в основном, помню, про меня писали «ай-нане», и я это воспринимаю с юмором, мы даже шутим так между собой – «ай-нане». А из последнего мне понравилось – «ручки динозаврика» перед акселем. Я никогда не задумывалась, но у меня правда они очень расслаблены, и выглядит это как лапки тиранозавра. Но я давно ничего злого о себе не читала, – сказала Туктамышева.
Всё так же спортс она читает.
Человек, который живёт с такой гармонией в душе, и других заряжает позитивом!
«Ай-нане», «ручки динозаврика» и правда, прикольно! С юмором вам нормально у нашего Туктика. :-)