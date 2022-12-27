Елизавета Туктамышева: «Негативные комментарии становятся прикольными. Раньше про меня писали «ай-нане», из последнего – «ручки динозаврика»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к популярности.

– Популярность такова – ты либо с этим миришься, либо даже не начинаешь. Если ты выигрываешь, если ты хороший спортсмен, о тебе будут говорить, и тебе с этим надо свыкаться. Я отношусь к этому спокойно, чувствую себя комфортно, да и на улицах меня узнают нечасто.

Может, я как-то позиционирую себя не так, чтобы узнавали. И каждый раз удивляюсь, если это происходит. Живу обычной жизнью, у меня нет ощущений, что я популярная личность, известная спортсменка.

Все та же девочка из Глазова?

– Думаю, да, от нее во мне многое осталось, от той девочки из Глазова. И мне это нравится.

Я не люблю большую популярность. В жизни я интроверт, в компании экстраверт. Да, я читаю комментарии, но научилась либо пролистывать, не забивая этим голову, либо, если что-то цепляет, говорю с близкими, чтобы разобраться, правда это или нет. И можно ли что-то с этим сделать. Но это бывает довольно редко.

А еще случается, что негативные комментарии становятся для меня прикольными. Раньше в основном, помню, про меня писали «ай-нане», и я это воспринимаю с юмором, мы даже шутим так между собой – «ай-нане». А из последнего мне понравилось – «ручки динозаврика» перед акселем. Я никогда не задумывалась, но у меня правда они очень расслаблены, и выглядит это как лапки тиранозавра. Но я давно ничего злого о себе не читала, – сказала Туктамышева.

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga Tchistyakov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Diana Orlova
Ручки динозаврика - это реально смешно 😂,ну правда похоже ведь 😂,если с юмором.
А я вот думала, кого она напоминает в этот момент))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
El Gran Capitan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ох же Лиза, любопытная какая.
Всё так же спортс она читает.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Венедиктов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лизон - ты шикарная☝🏻
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manatusik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Судя по комментариям, Лизу полюбили даже хейтеры.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Garik_new
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот оказывается за это мы (не все!) и любим "зреложенское" фигурное. Есть история, путь которую рассказывают Личности.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AtAmI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ irenmyasina@yandex.ru
Никогда не относилась к поклонницам Лизы, но вдруг поняла, что отношусь к ней с большим уважением и симпатией. Человек, который живёт с такой гармонией в душе, и других заряжает позитивом!
Да, Лиза очень позитивная)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лисенок555
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А, кстати, почему она именно так готовится к акселю ? Так больше никто не прыгает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
irenmyasina@yandex.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никогда не относилась к поклонницам Лизы, но вдруг поняла, что отношусь к ней с большим уважением и симпатией.
Человек, который живёт с такой гармонией в душе, и других заряжает позитивом!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Noname No
Вы именно впихнули. Новость при Лизу, зачем сюда тащить семью Саши?
Давно вам говорю,в вашей голове бесконечный сумбур и именно это является причиной неудач в личной жизни.Старайтесь понемногу учиться связывать события в единое целое и анализировать происходящее в целом,а не комментировать выдранные из контекста фрагменты.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юлия Величко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Помню, три года назад Лиза вела зарядку на Дворцовой площади. Увидела в городе плакат об этом событии и решила заглянуть туда, сфотографироваться с ней, сделать себе маленький подарок на ДР. Фото сделали и Лиза меня даже поздравила))
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maria L
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Лена Сайкова
годами Лиза сопротивлялась и катала свое "айнене", пока видимо не прислушалась к публике. Вот, теперь уже и смотреть приятнее)
Столько лет катала айнанае.... Простите, а когда в последний раз она его катала? И вы серьёзно думаете что Лизе есть дело до мнения публики. Она по-моему ясно дала понять, что делает только то, что приносит ей удовольствие, то от чего она кайфует 🤗
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Татьяна Моисеева
Лиза единственная не помогает себе руками при взлёте на трикселе, поэтому и создаётся такое впечатление. Ей помощь рук при взлёте не нужна, у неё просто сам толчок при отрыве ото льда взрывной и сильный.
Вот точно написали. например Асада запрыгивала с таким мощным отталкиванием рук, что однажды шлепнулась при отрыве)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ EuhenioV
Что значит впихнул?На фоне вчерашних новостей от Первого канала,вполне в тему,не находите?У вас логическое мышление совершенно атрофировано?
Вы именно впихнули. Новость при Лизу, зачем сюда тащить семью Саши?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Пузырёв
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С Лизаветой Туктамышевой все уже по идее должны смириться, воспринимать еë, как данность, не подвластную времени.
«Ай-нане», «ручки динозаврика» и правда, прикольно! С юмором вам нормально у нашего Туктика. :-)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maria L
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Залина Малина
Лиза знает?😅 Но почему же тогда не исправляет?)
А почему она должна меняться то, что ей комфортно ?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леди Брэкнелл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лиза, а я люблю твои айнанэ, и лапки динозавра, и некомпонентный хвостик) Ты супер 🤩
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пророчество Кассандры
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Значит читала блог Морфеуса до того как его заблокировала местная цензура. :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EuhenioV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Noname No
И сюда впихнули семью Трусовых. Что же они вам покоя не дают?)
Что значит впихнул?На фоне вчерашних новостей от Первого канала,вполне в тему,не находите?У вас логическое мышление совершенно атрофировано?
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если вчитываться и реагировать на все комментарии про руки, брови и всё, что ещё тут пишут, то можно с ума сойти. Правильно делает, что со смехом воспринимает. Всем не угодишь, да и себе всю нервную систему испортишь.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Моисеева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sincere
😂😂 она всё это годами о себе читала... и ей весело!)) А мне вот не всегда!)) До сих пор бесят эти дурацкие комментарии про айнене)
Да, один только незабвенный Коляфан чего стоил, но наконец-то испарился со спортса. А его продолжатели остаются, конечно...
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ EuhenioV
Лиза наглядно продемонстрировала верный подход к критике.Семье Трусовых стоило бы обратить на подобный опыт внимание.
И сюда впихнули семью Трусовых. Что же они вам покоя не дают?)
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
islay
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лиза, так умно воспринимает критику, плстоянно улучшает себя - в программах, костюмах, прическе, пластике, вращениях, скорости! Удивительный человек.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina037
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лиза,ты молодчина!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina037
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лизе Туктамышевой надо поговорить с Лизой Худабердыевой,чтобы научить так остро не реагировать на комментарии о себе
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Моисеева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vesna krasna
Интересно, а совсем без айнане и лапок динозаврика можно попробовать)
Лиза единственная не помогает себе руками при взлёте на трикселе, поэтому и создаётся такое впечатление. Ей помощь рук при взлёте не нужна, у неё просто сам толчок при отрыве ото льда взрывной и сильный.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий