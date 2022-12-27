Елизавета Туктамышева: «Мишин ни разу не взял с меня ни за что деньги, только помогал – с костюмами, с квартирой. Он меня с детства вел»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным.

«Кому-то нужна дисциплина, кому-то – более теплые отношения с тренером. С Алексеем Николаевичем – все в совокупности. Он строгий тренер – не кричит, но слушаться ты будешь.

С другой стороны, с ним всегда можно поговорить, он всегда может разрядить атмосферу, он может понять меня, чувствует мое настроение. Он умеет с этим работать. И он принимает мое настроение, не требует от меня того, что я сегодня сделать не могу.

У него, наверное, хорошо наметан глаз на таланты. Секрет Алексея Николаевича в полной отдаче своему делу. Если он видит в тебе талант, он очень помогает. Он ни разу не взял с меня ни за что деньги, только помогал – с костюмами, с квартирой. Он меня с детства вел. Вот в чем его секрет», – сказала Туктамышева.

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23 комментария

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Manatusik
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Классный тандем получился. И Лизу благодарна Мишину, и Мишин любит Лизу.
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Lilia Sadykova
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Ответ Лека-Лека
Мишин - бессеребренник? Помню интервью Лизы, в котором она говорила, что Мишин со всего берет 30%. И почему-то он так не относится к другим ученикам: и девочкам и мальчикам.
30% с призовых это фиксированная оплата, все тренеры так берут, это не секрет. Думаю Лиза имеет ввиду, что Мишин бесплатно помогал им с квартирой и устройством в Питере, когда они приехали. Лиза же не из мажорной семьи, мама учительница, папа умер а 2011. Кстати Плющенко тоже рассказывал, что когда они с мамой приехали в Питет Мишин им квартиру оплачивал.
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Ольга Калугина
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Ответ tanygavr
Лиза про то что никаких конвертов и поборов как в других штабах. Плюс Мишин помог ей с жильем и устроил на работу ее маму. Плющенко кстати жил у него поначалу. Для Мишина это не конвеер безликий, спортсмены ему как дети, отблагодарят, когда достигнут успеха.
А вроде Плющенко говорил, не берите Ламбьеля, я больше дам?
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tull
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Ответ Татьяна Моисеева
Я всегда была в этом уверена! А ведь многие здесь считают, что Мишин бездарный тренер, просто Лиза такая вот способная. Весьма возможно, что талант Лизы так и не раскрылся бы до конца, если бы не её тренер...
У нее был ее родной тренер, который приехал с ней из Глазова. Именно этот тренер научил Лизу. Постом этого тренера выставили на мороз.
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tull
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Ответ Додик Аксель
Длительный успех этого тандема, а у Мишина были и с другими фигуристами. Это мудрость, высокий профессионализм, человечность и индивидуальный педагогический подход Алексея Николаевича в работе со своими учениками. Лиза предана своему тренеру, доверяет ему во всём, отсюда отношения в группе и результаты. Удачи и успеха в 2023г.
Самый индивидуальный с Гуляковой, Самодуровной, Гачинским, Лазукиным, Дмитриевой, Лозко.
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Алеся Ткаченко
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Ответ Татьяна Моисеева
Я всегда была в этом уверена! А ведь многие здесь считают, что Мишин бездарный тренер, просто Лиза такая вот способная. Весьма возможно, что талант Лизы так и не раскрылся бы до конца, если бы не её тренер...
Вранье!Мишин заставляет Лизу говорить про себя хорошо!На самом деле он каждый раз все у Лизы забирает ей оставляет только на проезд в автобусе и на
покупку шаурмы раз в месяц в качестве поощрения
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tanygavr
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Ответ Евгения Гринева
А зачем ему деньги брать. Он и так 30% берет (сама же говорила)
Лиза про то что никаких конвертов и поборов как в других штабах. Плюс Мишин помог ей с жильем и устроил на работу ее маму. Плющенко кстати жил у него поначалу. Для Мишина это не конвеер безликий, спортсмены ему как дети, отблагодарят, когда достигнут успеха.
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Irina Kistler
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Ответ Лека-Лека
Мишин - бессеребренник? Помню интервью Лизы, в котором она говорила, что Мишин со всего берет 30%. И почему-то он так не относится к другим ученикам: и девочкам и мальчикам.
Иностранцы за 2 недели в группе у Мишина больше 2000 зеленых, это еще 5 лет назад было
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Алеся Ткаченко
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Ответ JforJustSkate
Жаль, что того же нельзя сказать о Самодуровой с Гуляковой. Где их 3А и долгая карьера?
А что Самодурова?Самодурова прыгнула выше головы и стала ЧЕ.Неплохо так для девочки с не очень качественными прыжками
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tanygavr
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Ответ JforJustSkate
Жаль, что того же нельзя сказать о Самодуровой с Гуляковой. Где их 3А и долгая карьера?
У Самодуровой не хватало высоты прыжка для ультраси. То что она с такими данными составляла конкуренцию лучшим спортсменкам, уже заслуживает уважения. Медали этапов Гран-при, золото Европы это уже большое достижение. Гулякова вымахала слишком, с таким ростом только в танцы. Мишин все прекрасно видел, поэтому и пристроил Соню в тренеры. Зато теперь у него есть перспективные мальчики.
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Лека-Лека
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Мишин - бессеребренник?
Помню интервью Лизы, в котором она говорила, что Мишин со всего берет 30%.
И почему-то он так не относится к другим ученикам: и девочкам и мальчикам.
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Настя Розова
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Спасибо Профессору за Лизоньку!
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JforJustSkate
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Ответ Татьяна Моисеева
Я всегда была в этом уверена! А ведь многие здесь считают, что Мишин бездарный тренер, просто Лиза такая вот способная. Весьма возможно, что талант Лизы так и не раскрылся бы до конца, если бы не её тренер...
Жаль, что того же нельзя сказать о Самодуровой с Гуляковой. Где их 3А и долгая карьера?
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Плацкарт Вагоныч
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Мне кажется, что она ему как дочь уже 🙂
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Noname No
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Я же писала, что они соулмейты. Ну или Мишин относится к Лизе как к дочери.
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Блюдце с молочком
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У них душевный тандем. Мишин так тепло всегда с Лизой
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Ольга Ольгина
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Альтруист прямо. Прямо отец родной. Жаль что не ко всем так относится. Глядишь бы и поболее было бы зреложенских.
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Татьяна Моисеева
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Я всегда была в этом уверена! А ведь многие здесь считают, что Мишин бездарный тренер, просто Лиза такая вот способная.
Весьма возможно, что талант Лизы так и не раскрылся бы до конца, если бы не её тренер...
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Anneta28
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Ответ Евгения Гринева
А зачем ему деньги брать. Он и так 30% берет (сама же говорила)
30% официальная такса с призовых. Ее берут все. А вот с контрактов и шоу Мишин точно ни с кого ничего не берет, это 100%. И конвертики ежемесячно не собирает с родителей.
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Евгения Гринева
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А зачем ему деньги брать. Он и так 30% берет (сама же говорила)
+7
-9
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Додик Аксель
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Длительный успех этого тандема, а у Мишина были и с другими фигуристами. Это мудрость, высокий профессионализм, человечность и индивидуальный педагогический подход Алексея Николаевича в работе со своими учениками. Лиза предана своему тренеру, доверяет ему во всём, отсюда отношения в группе и результаты. Удачи и успеха в 2023г.
+14
-1
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Fellina
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15 лет в большом спорте и такая характеристика тренера - это высокая цена и Мишину, и Лизе.
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Елена Сергеева
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Главный секрет долголетия Лизы в фк - ее мудрый тренер
+34
-1
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