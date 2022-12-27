Елизавета Туктамышева: «Мишин ни разу не взял с меня ни за что деньги, только помогал – с костюмами, с квартирой. Он меня с детства вел»
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным.
«Кому-то нужна дисциплина, кому-то – более теплые отношения с тренером. С Алексеем Николаевичем – все в совокупности. Он строгий тренер – не кричит, но слушаться ты будешь.
С другой стороны, с ним всегда можно поговорить, он всегда может разрядить атмосферу, он может понять меня, чувствует мое настроение. Он умеет с этим работать. И он принимает мое настроение, не требует от меня того, что я сегодня сделать не могу.
У него, наверное, хорошо наметан глаз на таланты. Секрет Алексея Николаевича в полной отдаче своему делу. Если он видит в тебе талант, он очень помогает. Он ни разу не взял с меня ни за что деньги, только помогал – с костюмами, с квартирой. Он меня с детства вел. Вот в чем его секрет», – сказала Туктамышева.
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Помню интервью Лизы, в котором она говорила, что Мишин со всего берет 30%.
И почему-то он так не относится к другим ученикам: и девочкам и мальчикам.
Весьма возможно, что талант Лизы так и не раскрылся бы до конца, если бы не её тренер...