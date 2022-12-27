Елизавета Туктамышева: «Мишин ни разу не взял с меня ни за что деньги, только помогал – с костюмами, с квартирой. Он меня с детства вел»

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным.

«Кому-то нужна дисциплина, кому-то – более теплые отношения с тренером. С Алексеем Николаевичем – все в совокупности. Он строгий тренер – не кричит, но слушаться ты будешь.

С другой стороны, с ним всегда можно поговорить, он всегда может разрядить атмосферу, он может понять меня, чувствует мое настроение. Он умеет с этим работать. И он принимает мое настроение, не требует от меня того, что я сегодня сделать не могу.

У него, наверное, хорошо наметан глаз на таланты. Секрет Алексея Николаевича в полной отдаче своему делу. Если он видит в тебе талант, он очень помогает. Он ни разу не взял с меня ни за что деньги, только помогал – с костюмами, с квартирой. Он меня с детства вел. Вот в чем его секрет», – сказала Туктамышева.