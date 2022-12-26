Отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления фигуристки (Sport24)

Теги Татьяна Тарасова Алексей Ягудин телевидение сборная России Первый канал женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Отец фигуристки Александры Трусовой требовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным источника, отец Трусовой Вячеслав был недоволен тем, что Ягудин и Тарасова критиковали катание фигуристки.

«Так, знаменитый тренер говорила, что «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях», а Ягудин в одном из интервью сделал замечание чистоте катания Саши», – пишет источник.

Отмечается, что отец выдвинул Первому каналу условия: фигуристка будет участвовать в дополнительных съемках (интервью, тренировки), но только если ее выступления на соревнованиях не будут комментировать Тарасова и Ягудин. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве.

Руководство канала отказалось идти на эти условия, после чего логотип Первого исчез с олимпийки Трусовой.

«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?

Материалы по теме

151 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Верю-не верю
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я не верю. Нужно быть напрочь с отбитой головой, чтобы пытаться диктовать такого рода условия. Возможно, Трусова с отцом реально видят ситуацию изнутри и понимают, кого превозносят шубы, а кого в известной всем своей манере легонечко так подтапливают, поэтому и предъявляли какие-то претензии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Scorpion*
Вот это мания величия, вот это семейка…..короны намертво прибиты к Трусишкам. Сплошные требования - истерики, переходы, отдельные раздевалки и прочие мелкие шалости. Ни Аня, ни Алина никогда ничего не требовали и обе олимпийские чемпионки и ЧМ. Тут в принципе всё логично - сначала условия с требованиями, а потом крики ненавижу.
Одна всего лишь переписывала на себя исполнение первых старших четверных, а другая угрожала журналисту и оскорбляла коллег по цеху. Это даже без учета участия их в попиле бюджета. Действительно, сравнимо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лакс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
я же писал сразу что инициаторы сторона Трусовой и что это выяснится со временем.
И все из-за возвеличивания однократного "приземления" 5 квадов. И конечно правильное называние того что есть мешает монетизации этого однократного приземления.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
наталья Головченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Оле-Лукойе
Чего-то папа Алины никак не реагировал на хамское замечание Тарасовой в его адрес, да и Коляда на Ягудина не бросается... В сторону Саши вообще никаких неадекватных комментариев не было, в отличии от этих примеров. Вообще, конечно, испанский стыд за этого папу, Сашу как-то позорит своим поведением.
Так Саша такая же. Какие родители, такие и дети к сожалению. Если бы была воспитана в интеллигентной семье, не вела бы себя так на Олимпиаде!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Туц
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не доверяла бы я какому то мутному телеграмм каналу. То что конфликт был это да, ведь нашивку она сняла. Но условия какие то неправдоподобные. Может раздули, преувеличили. Ну не стал бы ее отец Сашу так подставлять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vasily Ivanov
Ну это последнее дело -принимать во внимание бормотание Тарасовой и Егудина .....по крайней мере можно было им позвонить /написать и попросить помягче выражаться ....а Сашуля должна раз и навсегда запомнить : всем рот не закроешь...
Конечно не принимать. Именно они формируют мнение большинства болельщиков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Strops
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мдаааа... я в шоке . Разное бывает, но если это правда - то за гранью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BostontheCat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сначала в группу Плющенко отправил, где Саша проиграла все соревнования, потом подписал дочь под сомнительный бренд БАДов, теперь выдвигает требования первому каналу, к слову, который пиарил Русскую Ракету и ее отношения с Кондратюком. Пусть напишет книгу «Как загубить репутацию и карьеру дочери»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николь Тян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Легче просто запретить ей кататься , тогда и комментировать, критиковать не будут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Учитывая, что за ресурс это опубликовал, и насколько быстро это вышло после слов Железяки, чувствуется, что все стрелки на САшу перевести хотят.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Versa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мдэ, больше похоже на желтушную историю выдуманную для хайпа.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
просто болельщица
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ахаха. А пять собак Саши еще никаких требований не выдвигали первому каналу, а заодно и федерации? ))))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Elena Polkina
Если еще вспомнить отдельную раздевалку, плюс каток с Косторной у Плющенко, то к ФК это очень даже к ФК относится.
Так это их внутренние дела. Как это относится к прокатам Саши и к ФК в принципе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ comewhatmay
(вопрос со стороны) И чего, спрашивается, фанаты Трусовой гонят на папу Стаса, если папа Слава тоже весьма эээ... своеобразный?
Только про папу Стаса кроме сплетен ничего нет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вика Богданова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ vanessa2021
Предвзятость некоторых комментаторов, в первую очередь ТАТ и Ягудина очевидные. Одним вылизывают, про других только недочеты вспоминают... Хорошо бы, чтобы не только Саша Трусова боролась с этим, но и другие фигуристы подключились. Не надо быть овцами в стаде и терпилами.
Тарасова уже давно соревнования не комментирует)А Ягудин говорит чаще всего свое мнение)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Криницкий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ NataliaB.3003
Если в этой новсти правда, и спорт24 не врёт... Можете считать, что я "зовидую", но теперь становится понятным, откуда у Саши такие амбиции - машина за 10 миллионов в 18 лет, куча дорогих собачек, и её замашки у Плющенко...
Всё идёт из семьи, Трусова сама рассказывала, что за каждый новый элемент,ей дарили ,цепочку или колечко.Как оказалось это не помогло,осталась куча пантов и ни одного золоьа во взрослых.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Voronok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заметили, что вчера никто не заступился за Трусову о словах Железа, что она симулянтка. Даже Рудковские что то промолчали. Теперь слив в МЭШ, они вообще без отмашки ничего не выкладывают.
Думаю, Трусовых сливают. Точнее, им указывают где их место, так как они оборзели и зарвались.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sat397
Обязательно был контракт, соглашение, или сделка, как угодно можете это называть.
Обязательно? Раз вы так много знаете и у вас якобы так много инсайдерской инфы поделитесь плиз текстом этого соглашения/сделки - как угодно можете называть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vasily Ivanov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну это последнее дело -принимать во внимание бормотание Тарасовой и Егудина .....по крайней мере можно было им позвонить /написать и попросить помягче выражаться ....а Сашуля должна раз и навсегда запомнить : всем рот не закроешь...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
milena.staheeva
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Svetlana Yablonskaya
Это же надо так - своими руками хоронить карьеру дочери... Посмотрела видео: все по фактам и уважительно, по той же Алине высказывались гораздо жёстче.
Об этом фильм можно снять документальный по всем одиночникам и одиночницам, больше прошлись по Коляде, наверное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stereoball
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А так можно ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scorpion*
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот это мания величия, вот это семейка…..короны намертво прибиты к Трусишкам. Сплошные требования - истерики, переходы, отдельные раздевалки и прочие мелкие шалости. Ни Аня, ни Алина никогда ничего не требовали и обе олимпийские чемпионки и ЧМ. Тут в принципе всё логично - сначала условия с требованиями, а потом крики ненавижу.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den3Lo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Чтобы жить мне в Окияне-море, Чтоб служила мне рыбка золотая. И была б у меня на посылках" (с)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он требует.Тут вся.страна сколько лет требует что бы майонезу запретили комментировать на Матче а толку ноль.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У меня с каждым днем все меньше сомнений в том, что пользователи спортса явно испытывают недостаток ума.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий