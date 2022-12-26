Отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления фигуристки (Sport24)
Отец фигуристки Александры Трусовой требовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.
По данным источника, отец Трусовой Вячеслав был недоволен тем, что Ягудин и Тарасова критиковали катание фигуристки.
«Так, знаменитый тренер говорила, что «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях», а Ягудин в одном из интервью сделал замечание чистоте катания Саши», – пишет источник.
Отмечается, что отец выдвинул Первому каналу условия: фигуристка будет участвовать в дополнительных съемках (интервью, тренировки), но только если ее выступления на соревнованиях не будут комментировать Тарасова и Ягудин. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве.
Руководство канала отказалось идти на эти условия, после чего логотип Первого исчез с олимпийки Трусовой.
«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?
И все из-за возвеличивания однократного "приземления" 5 квадов. И конечно правильное называние того что есть мешает монетизации этого однократного приземления.
Думаю, Трусовых сливают. Точнее, им указывают где их место, так как они оборзели и зарвались.