Семененко о победе на ЧР: «Это было мощно. Уже после завершения всех прыжковых элементов вошел полностью в кураж»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Фигурист Евгений Семененко высказался о своей победе на чемпионате России в Красноярске.

Сегодня Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковое количество баллов по сумме программ, но Евгений победил благодаря лучшему результату в произвольной.

«Это было мощно.

Уже после завершения всех прыжковых элементов вошел полностью в кураж. Думал ли догнать Гуменника? Шансы есть всегда, там уже как судьба решит.

Конечно, очень приятно, когда весь тренерский штаб стоит за бортиком, переживает. Думаю, даже больше переживает, чем я сам», – сказал Семененко в эфире Первого канала.

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9 комментариев

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miracleY
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Женя молодец, все сделал для победы, два отличных проката. А его произвольная одна из моих самых любимых. Поздравляю Женю с победой!
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uusti
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Отличный прокат и заслуженная победа. Поздравления Жене!
Желаю новых сложных и красивых программ! Прибавлять!
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закрыт по беспределу
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Браво, Евген!
Это было чемпионское выступление.
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bezsugar
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Женя молодец. Воспользовался всеми шансами. Да и заслужил! 2 чистых проката! И кп, и пп выдал чистоганом.
В пп под конец и правда вошел в кураж, расслабился и покатил)
Если бы Петр не ошибся, то победил бы однозначно и это тоже было бы прекрасно и заслуженно.
Приятные оба, и Женя, и Петя. Стабильности им побольше бы)
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Manatusik
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Я просмотрела произвольную в мужской одиночке, теперь только в повторе...
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Залина Малина
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Ой, ребята! Лучший вид
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Невеста Чена
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Женя был безусловно хорош, чист
Но послевкусие странное после итогов…
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Призрак оперы
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Это действительно было мощно. Достойное выступление чемпиона России!
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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"Это было мощно" Женя сказал в ответ на вопрос Транькова о том, что бы они хотели сказать друг другу с Петей.
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