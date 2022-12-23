Семененко о победе на ЧР: «Это было мощно. Уже после завершения всех прыжковых элементов вошел полностью в кураж»
Фигурист Евгений Семененко высказался о своей победе на чемпионате России в Красноярске.
Сегодня Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковое количество баллов по сумме программ, но Евгений победил благодаря лучшему результату в произвольной.
«Это было мощно.
Уже после завершения всех прыжковых элементов вошел полностью в кураж. Думал ли догнать Гуменника? Шансы есть всегда, там уже как судьба решит.
Конечно, очень приятно, когда весь тренерский штаб стоит за бортиком, переживает. Думаю, даже больше переживает, чем я сам», – сказал Семененко в эфире Первого канала.
Желаю новых сложных и красивых программ! Прибавлять!
Это было чемпионское выступление.
В пп под конец и правда вошел в кураж, расслабился и покатил)
Если бы Петр не ошибся, то победил бы однозначно и это тоже было бы прекрасно и заслуженно.
Приятные оба, и Женя, и Петя. Стабильности им побольше бы)
Но послевкусие странное после итогов…