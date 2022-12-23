Семененко о победе на ЧР: «Это было мощно. Уже после завершения всех прыжковых элементов вошел полностью в кураж»

Фигурист Евгений Семененко высказался о своей победе на чемпионате России в Красноярске.

Сегодня Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковое количество баллов по сумме программ, но Евгений победил благодаря лучшему результату в произвольной.

«Это было мощно.

Уже после завершения всех прыжковых элементов вошел полностью в кураж. Думал ли догнать Гуменника? Шансы есть всегда, там уже как судьба решит.

Конечно, очень приятно, когда весь тренерский штаб стоит за бортиком, переживает. Думаю, даже больше переживает, чем я сам», – сказал Семененко в эфире Первого канала.