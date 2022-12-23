Семененко, Гуменник и Алиев сделали по три квада в произвольной программе на чемпионате России, Самарин прыгнул четверной лутц

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Алексей Ерохов Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Фигуристы выступили с произвольными программами на чемпионате России в Красноярске.

Алексей Ерохов прыгнул четверной риттбергер с ошибкой на выезде, четверной сальхов (смазал выезд), четверной тулуп, тройной аксель (смазал выезд), упал на тройном лутце, ошибся на выезде с тройного лутца и сделал каскад тройной флип – тройной сальхов через ойлер.

Глеб Лутфуллин сделал четверной риттбергер с выездом в тройки, исполнил четверной тулуп, тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов – тройной риттбергер, четверной сальхов с приземлением на две ноги, тройной сальхов – двойной аксель (секвенция).

Дмитрий Алиев исполнил четверной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, одинарный аксель, тройной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – двойной аксель (секвенция), тройной риттбергер.

Илья Яблоков упал с четверного риттбергера и четверного тулупа, сделал тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной аксель – тройной аксель через ойлер (касание льда рукой на выезде), одинарный флип, тройной риттбергер с ошибкой на выезде.

Макар Игнатов исполнил четверной риттбергер, двойной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель (секвенция), четверной тулуп со смазанным выездом, одинарный аксель, тройной флип.

Артем Ковалев прыгнул четверной сальхов, двойной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной аксель, тройной флип – тройной сальхов через ойлер.

Александр Самарин сделал четверной лутц, тройной лутц, тройной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной флип через ойлер, тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной сальхов.

Матвей Ветлугин прыгнул тройной аксель (смазал выезд) – двойной тулуп, упал с четверного тулупа, сделал тройной аксель, упал с тройного лутца – тройного риттбергера, исполнил двойной тулуп, тройной лутц – двойной аксель (секвенция), тройной флип.

Андрей Мозалев исполнил четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной аксель – двойной тулуп, упал с четверного тулупа, сделал тройной аксель, двойной лутц – тройной сальхов через ойлер.

Евгений Семененко сделал четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной аксель – тройной сальхов (через ойлер), тройной флип, тройной риттбергер.

Петр Гуменник прыгнул четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер, четверной сальхов с ошибкой на выезде, тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной флип, тройной аксель, двойной лутц – тройной риттбергер – двойной риттбергер.

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20 комментариев

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SALMON
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Самарин самое переоцененное полено в истории. А что не на первое место поставили
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L'ete
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Ответ Сладкий пончик
Попов: квады, трикселя, каскады итог 9 место. Самарин: квадлутц, два круга по арене, тройной лутц, музыка аааааа-уууууу. Итог 200 баллов и бронза.
Плюсы закончились, категорически поддерживаю! Спасибо, что упомянули об этом❤️
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Светлана Менова
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Ответ bezsugar
Лучше без грибов. Самара, конечно, чисто отпрыгал, но остальное...без слез не взглянешь.
С одним квадом ПП! Раньше Самарина пиарили как мультиквадиста. И тулуп прыгал, и на флип с риттом заходил. А теперь, видимо, понял, что ему и с одним лутцем сыпать будут как другим за три квада, и расслабился. Нуачо, зачем напрягаться.
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bezsugar
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Ответ ксанна
Очень понравился последний каскад Петра: 3 лутц-3 ритт-2 ритт. Красивый каскад. ...моя бы воля - дала бы две золотые медали - Евгению и Петру, пусть бы было у нас два чемпиона России. Фактически так и есть. ...Евгений был безукоризнен в ПП. Но мне жутко мешали эти, выкрашенные серебрянкой "грязные" волосы, крупные планы лица неприятны.
Ну за цвет волос не снижают баллы
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bezsugar
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Ответ Светлана Менова
Только меня не покидает ощущение, что Самарин - лишний на пьедестале? Лучше бы Алиеву его грибы отдали, ей-богу. Но как же Соколовская без медальки уедет!
Лучше без грибов. Самара, конечно, чисто отпрыгал, но остальное...без слез не взглянешь.
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bezsugar
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Ответ unknownman
У Самарина все в порядке с головой? Поведение в кике вызывает сомнения
А что там было?
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Сладкий пончик
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Попов: квады, трикселя, каскады итог 9 место.
Самарин: квадлутц, два круга по арене, тройной лутц, музыка аааааа-уууууу. Итог 200 баллов и бронза.
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закрыт по беспределу
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В целом уровень конкуренции у парней порадовал.
Всем респект.
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Tanyushkita
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Ответ ксанна
Очень понравился последний каскад Петра: 3 лутц-3 ритт-2 ритт. Красивый каскад. ...моя бы воля - дала бы две золотые медали - Евгению и Петру, пусть бы было у нас два чемпиона России. Фактически так и есть. ...Евгений был безукоризнен в ПП. Но мне жутко мешали эти, выкрашенные серебрянкой "грязные" волосы, крупные планы лица неприятны.
Этот каскад Петя должен был сделать, но получилось только 2 лутц-3 ритт-2 ритт. Эта ошибка была уже лишней (после пониженного 4 сальхова).
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unknownman
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У Самарина все в порядке с головой? Поведение в кике вызывает сомнения
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Светлана Менова
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Только меня не покидает ощущение, что Самарин - лишний на пьедестале? Лучше бы Алиеву его грибы отдали, ей-богу. Но как же Соколовская без медальки уедет!
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Maecenas
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Ответ ксанна
Очень понравился последний каскад Петра: 3 лутц-3 ритт-2 ритт. Красивый каскад. ...моя бы воля - дала бы две золотые медали - Евгению и Петру, пусть бы было у нас два чемпиона России. Фактически так и есть. ...Евгений был безукоризнен в ПП. Но мне жутко мешали эти, выкрашенные серебрянкой "грязные" волосы, крупные планы лица неприятны.
вот если бы был 3-3-2 каскад, то да - золото. А вышел, к сожалению, 2-3-2
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Светлана Менова
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Ответ ксанна
Очень понравился последний каскад Петра: 3 лутц-3 ритт-2 ритт. Красивый каскад. ...моя бы воля - дала бы две золотые медали - Евгению и Петру, пусть бы было у нас два чемпиона России. Фактически так и есть. ...Евгений был безукоризнен в ПП. Но мне жутко мешали эти, выкрашенные серебрянкой "грязные" волосы, крупные планы лица неприятны.
Петя прыгнул двойной лутц, а не тройной
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ксанна
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Очень понравился последний каскад Петра: 3 лутц-3 ритт-2 ритт.
Красивый каскад.
...моя бы воля - дала бы две золотые медали - Евгению и Петру, пусть бы было у нас два чемпиона России.
Фактически так и есть.

...Евгений был безукоризнен в ПП.
Но мне жутко мешали эти, выкрашенные серебрянкой "грязные" волосы, крупные планы лица неприятны.
+3
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Оз
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Позор судьям! Парней с несколькими квадами засунули под грибника Самарина!!!
+8
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Sonyas
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Браво, мальчишкам! Забрали все эмоции. Уже нет сил еще и девочек посмотреть.
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Sonyas
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Ответ galik55
Какой легкий и красивый 4 Р был у Петра. Круто
+100 Я была уверена, что на мониторе ошибка, был 3-й;))
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Elena Savanuk
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Ответ Марина Кайзер
Комментарий удален пользователем
Петр выходил последним, давление ощущалось, но выстоял, спасал свой прокат, перекраивая программу ... А Женя ловил кураж по ходу - что есть, то есть !
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SvetlaNochka
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Потрясающая развязка - именно потрясла! Вот уж точно: золотые у нас мужчины))
Эх, прекрасный Андрей((
Эх, чудесный Пётр и его каскад-фишечка с парочкой риттов!
А Женя подтвердил, что достоин восхищения зрителей, которые громко скандировали "Молодец! Мощно!"
Со славным титулом Женю, а в этом недосезоне просто бесценным!)
+7
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galik55
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Какой легкий и красивый 4 Р был у Петра. Круто
+9
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Марина Кайзер
Комментарий удален
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