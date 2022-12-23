Семененко, Гуменник и Алиев сделали по три квада в произвольной программе на чемпионате России, Самарин прыгнул четверной лутц

Фигуристы выступили с произвольными программами на чемпионате России в Красноярске.

Алексей Ерохов прыгнул четверной риттбергер с ошибкой на выезде, четверной сальхов (смазал выезд), четверной тулуп, тройной аксель (смазал выезд), упал на тройном лутце, ошибся на выезде с тройного лутца и сделал каскад тройной флип – тройной сальхов через ойлер.

Глеб Лутфуллин сделал четверной риттбергер с выездом в тройки, исполнил четверной тулуп, тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов – тройной риттбергер, четверной сальхов с приземлением на две ноги, тройной сальхов – двойной аксель (секвенция).

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Илья Яблоков упал с четверного риттбергера и четверного тулупа, сделал тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной аксель – тройной аксель через ойлер (касание льда рукой на выезде), одинарный флип, тройной риттбергер с ошибкой на выезде.

Макар Игнатов исполнил четверной риттбергер, двойной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель (секвенция), четверной тулуп со смазанным выездом, одинарный аксель, тройной флип.

Артем Ковалев прыгнул четверной сальхов, двойной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной аксель, тройной флип – тройной сальхов через ойлер.

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Матвей Ветлугин прыгнул тройной аксель (смазал выезд) – двойной тулуп, упал с четверного тулупа, сделал тройной аксель, упал с тройного лутца – тройного риттбергера, исполнил двойной тулуп, тройной лутц – двойной аксель (секвенция), тройной флип.

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