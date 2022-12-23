Семененко, Гуменник и Алиев сделали по три квада в произвольной программе на чемпионате России, Самарин прыгнул четверной лутц
Фигуристы выступили с произвольными программами на чемпионате России в Красноярске.
Алексей Ерохов прыгнул четверной риттбергер с ошибкой на выезде, четверной сальхов (смазал выезд), четверной тулуп, тройной аксель (смазал выезд), упал на тройном лутце, ошибся на выезде с тройного лутца и сделал каскад тройной флип – тройной сальхов через ойлер.
Глеб Лутфуллин сделал четверной риттбергер с выездом в тройки, исполнил четверной тулуп, тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов – тройной риттбергер, четверной сальхов с приземлением на две ноги, тройной сальхов – двойной аксель (секвенция).
Дмитрий Алиев исполнил четверной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, одинарный аксель, тройной аксель – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – двойной аксель (секвенция), тройной риттбергер.
Илья Яблоков упал с четверного риттбергера и четверного тулупа, сделал тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной аксель – тройной аксель через ойлер (касание льда рукой на выезде), одинарный флип, тройной риттбергер с ошибкой на выезде.
Макар Игнатов исполнил четверной риттбергер, двойной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель, четверной тулуп – двойной аксель (секвенция), четверной тулуп со смазанным выездом, одинарный аксель, тройной флип.
Артем Ковалев прыгнул четверной сальхов, двойной тулуп, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной аксель, тройной флип – тройной сальхов через ойлер.
Александр Самарин сделал четверной лутц, тройной лутц, тройной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц – тройной флип через ойлер, тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной сальхов.
Матвей Ветлугин прыгнул тройной аксель (смазал выезд) – двойной тулуп, упал с четверного тулупа, сделал тройной аксель, упал с тройного лутца – тройного риттбергера, исполнил двойной тулуп, тройной лутц – двойной аксель (секвенция), тройной флип.
Андрей Мозалев исполнил четверной сальхов, четверной тулуп – тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной аксель – двойной тулуп, упал с четверного тулупа, сделал тройной аксель, двойной лутц – тройной сальхов через ойлер.
Евгений Семененко сделал четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной аксель – тройной сальхов (через ойлер), тройной флип, тройной риттбергер.
Петр Гуменник прыгнул четверной сальхов – тройной тулуп, четверной риттбергер, четверной сальхов с ошибкой на выезде, тройной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной флип, тройной аксель, двойной лутц – тройной риттбергер – двойной риттбергер.
Самарин: квадлутц, два круга по арене, тройной лутц, музыка аааааа-уууууу. Итог 200 баллов и бронза.
Всем респект.
Красивый каскад.
...моя бы воля - дала бы две золотые медали - Евгению и Петру, пусть бы было у нас два чемпиона России.
Фактически так и есть.
...Евгений был безукоризнен в ПП.
Но мне жутко мешали эти, выкрашенные серебрянкой "грязные" волосы, крупные планы лица неприятны.
Эх, прекрасный Андрей((
Эх, чудесный Пётр и его каскад-фишечка с парочкой риттов!
А Женя подтвердил, что достоин восхищения зрителей, которые громко скандировали "Молодец! Мощно!"
Со славным титулом Женю, а в этом недосезоне просто бесценным!)