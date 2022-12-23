Петр Гуменник: «Увидел, что набрал 190,6 и думал: какой же я – первый или второй? Чтобы так совпали баллы... это вообще неожидаемо, нереально»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Вероника Дайнеко Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник поделился эмоциями после серебра на чемпионате России в Красноярске.

В сумме он набрал такие же баллы, как и победитель Евгений Семененко, но уступил из-за того, что получил меньше за произвольную программу.

«Я знал, что надо катать чисто. И когда на четверном сальхове на заезде я немножко дернулся, пошатнулся, понял, что сейчас будет прыжок вообще не пойми какой, как я приземлюсь, даже не мог вообразить. В этот момент я понял, что весь свой запас в баллах потерял и что больше у меня не может быть ни одной ошибки.

Я почему-то сначала увидел, что набрал 190,8, и решил, что я первый. Потом увидел, что 190,6 и тут у меня начались сомнения. Сначала ведь за произвольную показывают, только потом сумму. И думал: какой же я – первый или второй? Ну вот чтобы так совпали баллы... это вообще неожидаемо, нереально.

После короткой Вероника Анатольевна (Дайнеко) сказала, чтобы я все забыл и заново все делал – катал произвольную как будто все только началось. Ее эмоции стали сюрпризом. Но, как и сказал мой тренер, я забыл про все и сегодня уже думал о другом», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.

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17 комментариев

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Иван Меняйло
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Ответ Morveena Bum
жаль. чуда не случилось. в принципе, мне уже после проката Жени было понятно, что Пете не дадут первое место ни при каком раскладе. позже по тону и вектору комментариев Гришина и Транькова тоже было понятно, что за кулисами вопрос приоритетов при прочих равных решен давно.
Да, вы абсолютно правы. Причем Траньков стал говорить, что Петя по ходу уже менял программу. Хотя это и так было ясно, так как лутц он не собирался прыгать
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orlitza
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Ответ Garik_new
Реально, сынок. Это Россия!
Это жизнь в любой стране. Админресурс, заслуги ...
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maalry
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Ох, Петя(
Надо было конечно не отдавать своего. Тогда бы не было никаких равенств и вопросов
Но ничего, это большой шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Поражения делают настоящих чемпионов только сильнее.
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orlitza
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Это действительно нереально и неправда.
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Agnidev
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Пете не расстраиваться и работать дальше. Если бы проехал чисто, был бы первый независимо от предвзятого судейства. Может, в этот раз просто груз ответственности давил. Дальше станет опытнее и сильнее. Будем ждать его.
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Сергей Дроздов
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Не расстраивайся, Петя...оказалось, что у Вероники Анатольевны админресурс меньше чем у "профессора"... ну и чудеса! – какая крутая драматургия, Месси такое действительно и не снилось, – всё как обещали...Молодцы – ну просто слепок нашего общества.
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Morveena Bum
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жаль. чуда не случилось. в принципе, мне уже после проката Жени было понятно, что Пете не дадут первое место ни при каком раскладе. позже по тону и вектору комментариев Гришина и Транькова тоже было понятно, что за кулисами вопрос приоритетов при прочих равных решен давно.
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Зиля Бадриева
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Держись, Петя, всё ещё будет.
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Nat_ark
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Петя прекрасный фигурист и приятный умный парень! И почему бы не вручить два золота как исключение из правила??!
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AAPolyansky
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Петя, ты же большой мальчик - это ожидаемо и реально, судьи технично подзажали тебе компоненты, чтобы вывести на первое место Семененко, и при этом изобразить этакое типа реальное соперничество, что типа ой а мы даже и не знали кто победит. да-да, как же как же
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Mary Ion
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Мне кажется, Петя после рита чуть-чуть отпустил контроль…. Очень обидно, но надо работать дальше! У Пети потенциал - гигантский. Сейчас всю эту спортивную злость надо вложить в работу. Ну и конечно, это новый опыт - катать последним в сильнейшей разминке. И он показал, что будет бороться до последнего. Молодец! Я все равно за него рада. Дальше - больше!
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Muressa
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Очень жаль!!!
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Lebedstory
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Очень жаль Петра и Веронику Анатольевну. Достойные прокаты, хорошая борьба.
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Нурсултан Хамзаев
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Ответ Ostinato
Петя крутой. Жаль Дайнеко. мне кажется она из КиКа сбежала либо плакать либо убивать кого-то
видимо пару ласковых Мишину сказали))
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Ostinato
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Петя крутой. Жаль Дайнеко. мне кажется она из КиКа сбежала либо плакать либо убивать кого-то
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Нурсултан Хамзаев
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Петя так эпично начал программу казалось что он победить. Но во второй оценке все же был лучше Семененко. По моему обе заслуживали победы.
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Garik_new
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