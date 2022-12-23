Петр Гуменник: «Увидел, что набрал 190,6 и думал: какой же я – первый или второй? Чтобы так совпали баллы... это вообще неожидаемо, нереально»

Фигурист Петр Гуменник поделился эмоциями после серебра на чемпионате России в Красноярске.

В сумме он набрал такие же баллы, как и победитель Евгений Семененко, но уступил из-за того, что получил меньше за произвольную программу.

«Я знал, что надо катать чисто. И когда на четверном сальхове на заезде я немножко дернулся, пошатнулся, понял, что сейчас будет прыжок вообще не пойми какой, как я приземлюсь, даже не мог вообразить. В этот момент я понял, что весь свой запас в баллах потерял и что больше у меня не может быть ни одной ошибки.

Я почему-то сначала увидел, что набрал 190,8, и решил, что я первый. Потом увидел, что 190,6 и тут у меня начались сомнения. Сначала ведь за произвольную показывают, только потом сумму. И думал: какой же я – первый или второй? Ну вот чтобы так совпали баллы... это вообще неожидаемо, нереально.

После короткой Вероника Анатольевна (Дайнеко) сказала, чтобы я все забыл и заново все делал – катал произвольную как будто все только началось. Ее эмоции стали сюрпризом. Но, как и сказал мой тренер, я забыл про все и сегодня уже думал о другом», – сказал Гуменник в эфире Первого канала.