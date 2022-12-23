Ветлугин о неудачном прокате произвольной на чемпионате России: «Видимо, грибы просроченные были»

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал неудачный прокат произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

Он шел 4-м после короткой программы, но после произвольной откатился на 10-е место.

«Видимо, грибы просроченные были. Пожалуй, главная причина сегодняшней неудаче. Я, конечно, шучу.

Было много ненужных мыслей из-за высокого положения после короткой. Волнения присутствовало больше, чем обычно. Некорректно работала голова, не мог себя осознанно чувствовать перед прыжками. Не хватило физики. После спотыкания на 10-й секунде, понял, что что-то пошло не так.

Тренер особо ничего не сказал. После короткой люди узнали, что есть такой спортсмен – Матвей Ветлугин. Буду стараться две программы катать в будущем.

Впечатления как от обычного старта. Настраивался как обычно. Я в десятке с двумя снявшимися. Это хорошо. Цель была – восьмерка. Не дотянул.

Какую оценку себе поставлю? Спросите об этом Алексея Николаевича Мишина», – сказал Ветлугин.

Ветлугин о 4-м месте после короткой на чемпионате России: «Как удалось? «Грибы»

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