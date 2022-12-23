Ветлугин о неудачном прокате произвольной на чемпионате России: «Видимо, грибы просроченные были»

Теги сборная России Алексей Мишин чемпионат России мужское катание Матвей Ветлугин ахахаха Фигурное катание

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал неудачный прокат произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

Он шел 4-м после короткой программы, но после произвольной откатился на 10-е место.

«Видимо, грибы просроченные были. Пожалуй, главная причина сегодняшней неудаче. Я, конечно, шучу.

Было много ненужных мыслей из-за высокого положения после короткой. Волнения присутствовало больше, чем обычно. Некорректно работала голова, не мог себя осознанно чувствовать перед прыжками. Не хватило физики. После спотыкания на 10-й секунде, понял, что что-то пошло не так.

Тренер особо ничего не сказал. После короткой люди узнали, что есть такой спортсмен – Матвей Ветлугин. Буду стараться две программы катать в будущем.

Впечатления как от обычного старта. Настраивался как обычно. Я в десятке с двумя снявшимися. Это хорошо. Цель была – восьмерка. Не дотянул.

Какую оценку себе поставлю? Спросите об этом Алексея Николаевича Мишина», – сказал Ветлугин.

Ветлугин о 4-м месте после короткой на чемпионате России: «Как удалось? «Грибы»

Подписывайтесь на крупнейший телеграм-канал о фигурном катании на русском языке

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екатерина Перепёлкина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pele_kan
грибы просроченные были у Самарина)
Не, там ядреные, но срок их годности ещё ох как далек от истечения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Залина Малина
Отвечает как Коляда: "Что скажет Мишин"
Помимо оценки за прокат Матвей прокомментировал сам прокат и честно сказал, что до плана не дотянул.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pele_kan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
грибы просроченные были у Самарина)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девочка Демон
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не смешно уже🤷🏼‍♀️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grim Reaper 2100
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хахаха! А парень умеет в юмор !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алеся Ткаченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Еще один шикарный фигурист.Главное чтобы стабильность в нем была.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Матвей сам прекрасно всё понимает. Главное, что есть желание работать. Надеюсь, что в новом году появится ещё где-то на соревнованиях.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отвечает как Коляда: "Что скажет Мишин"
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сладкий пончик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Матвей, ваш вальс был шикардосен. Работать и всё будет.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий