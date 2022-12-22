Ветлугин о 4-м месте после короткой на чемпионате России: «Как удалось? «Грибы»

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (97,58 балла, 4-е место).

«Как удалось? «Грибы». Так, эмоции... Да что-то никаких эмоций нет сегодня. Тут спать хочется все время. Джетлаг очень заметно присутствует. Поспал три часа, проснулся, три часа не спал, еще заснул на четыре.

Я был сегодня очень сдержан, даже до последнего дня не ощущалось, что чемпионат России на носу. Наверное, это эффективная тактика. И сборы в Новогорске, которые устроил Алексей Николаевич Мишин, помогли.

Четверной завтра один будет. В шаге от медали? Не думаю об этом. Цели у меня немного ниже. Если выполню, то скажу», – сказал Ветлугин.

После странного судейства в фигурке заговорили про «грибы». Что это слово означает, как появилось и при чем тут Тарасова?