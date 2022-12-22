Татьяна Мишина: «Туктамышева готова на все сто процентов. Не буду раскрывать весь ее арсенал, но она готова биться за самые высокие места»

Тренер Татьяна Мишина подвела итоги короткой программы у мужчин на чемпионате России в Красноярске.

«Короткая мне очень понравилась. Наши ребята просто здорово себя показали. Семененко большой умничка, сделал все на высшем уровне. хорошо прокатал и очень нас порадовал. Глеб ( ) допустил ошибку, но это только начало.

Сейчас все фигуристы собраны и в напряжении. Мы только начинаем, дальше будет полегче всем, волнение уйдет. Но сегодня все прокатали очень хорошо. Были ошибки, но это только начало», – сказала Мишина.

Также она рассказала о готовности .

«В какой форме подходит Туктамышева? Готова на все сто процентов. Не буду раскрывать весь ее арсенал, но она готова биться за самые высокие места.

В опасности ли Валиева и Трусова? Посмотрим, это ведь чемпионат России. Тут все в опасности, но Туктамышева готова отдать всю себя», – добавила тренер.