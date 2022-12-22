Татьяна Мишина: «Туктамышева готова на все сто процентов. Не буду раскрывать весь ее арсенал, но она готова биться за самые высокие места»

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Тренер Татьяна Мишина подвела итоги короткой программы у мужчин на чемпионате России в Красноярске.

«Короткая мне очень понравилась. Наши ребята просто здорово себя показали. Семененко большой умничка, сделал все на высшем уровне. Матвей Ветлугин хорошо прокатал и очень нас порадовал. Глеб (Лутфуллин) допустил ошибку, но это только начало.

Сейчас все фигуристы собраны и в напряжении. Мы только начинаем, дальше будет полегче всем, волнение уйдет. Но сегодня все прокатали очень хорошо. Были ошибки, но это только начало», – сказала Мишина.

Также она рассказала о готовности Елизаветы Туктамышевой.

«В какой форме подходит Туктамышева? Готова на все сто процентов. Не буду раскрывать весь ее арсенал, но она готова биться за самые высокие места.

В опасности ли Валиева и Трусова? Посмотрим, это ведь чемпионат России. Тут все в опасности, но Туктамышева готова отдать всю себя», – добавила тренер.

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