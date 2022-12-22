Гончаренко о том, что Кондратюк выступает на ЧР: «Он очень сильный спортсмен, сделал правильное решение, и мы должны его в этом поддержать»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала итоги короткой программы у мужчин на чемпионате России в Красноярске.

«У наших мальчиков вырос уровень в целом. На них стало приятно смотреть. Очень понравился Женя Семененко. У него сложился прокат и по эмоциональной составляющей, и по элементам.

Также нужно отметить , который прям зажег. Гуменник всегда был интересным спортсменом. Ранее у него был небольшой спад, который в первую очередь связан с ростом. Он просто очень быстро вырос. Но сейчас он начинает постепенно справляться с этим. Спортсмен очень потенциальный.

Вообще можно отметить многих. Несмотря на какие-то ошибки, понравился , Ковалев. Чуть не забыла про ! Он вообще выдал сегодня прокат жизни! Очень ярко катал, на одном дыхании. Давно не видела, чтобы он так катал.

Жалко немного . Я просто знала, что у него травма, и он в очень короткие сроки пытался восстановиться. Марк не в лучшей форме. Но сам факт, что он нашел в себе моральные силы выступать, вызывает уважение. Самое основное теперь будет в короткой программе. Кто по функционалу выдержит, тот и победит.

Возможно, Марк не борется за победу на чемпионате России в связи со состоянием здоровья, но он борется за возможность быть в сборной, выступать на зрителя. Это тоже важный опыт. Если что-то идет не так, то легче всего сняться с соревнований, а вот побороться – всегда непросто. Он очень сильный спортсмен, сделал правильное решение, и мы должны его в этом поддержать», – сказала Гончаренко.

«Если брать мировую десятку сильнейших спортсменов, то мы можем с ней соревноваться. Если говорить о первых местах мирового первенства, то здесь надо показывать сложные зубцовые четверные прыжки. Вот у нас Саша Самарин сделал замечательный четверной лутц сегодня. А так у нас в программах пока преобладают сальховы, тулупы – с таким набором соперничать тяжело.

Также очень важно выдерживать произвольную. У нас многие мальчики не выкатывают с таким набором программы чисто функционально. Если мы в этом моменте спрогрессируем, если они буду катать не только произвольную, но и короткую, тогда можно будет говорить, что мы находимся на уровне мировой пятерки, тройки», – добавила она.

Марк Кондратюк: «Чуть больше недели назад был в сомнениях, выступать или не выступать на ЧР. Первый четверной после травмы сделал вчера»