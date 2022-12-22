Гончаренко о том, что Кондратюк выступает на ЧР: «Он очень сильный спортсмен, сделал правильное решение, и мы должны его в этом поддержать»
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала итоги короткой программы у мужчин на чемпионате России в Красноярске.
«У наших мальчиков вырос уровень в целом. На них стало приятно смотреть. Очень понравился Женя Семененко. У него сложился прокат и по эмоциональной составляющей, и по элементам.
Также нужно отметить Петра Гуменника, который прям зажег. Гуменник всегда был интересным спортсменом. Ранее у него был небольшой спад, который в первую очередь связан с ростом. Он просто очень быстро вырос. Но сейчас он начинает постепенно справляться с этим. Спортсмен очень потенциальный.
Вообще можно отметить многих. Несмотря на какие-то ошибки, понравился Яблоков, Ковалев. Чуть не забыла про Мозалева! Он вообще выдал сегодня прокат жизни! Очень ярко катал, на одном дыхании. Давно не видела, чтобы он так катал.
Жалко немного Марка Кондратюка. Я просто знала, что у него травма, и он в очень короткие сроки пытался восстановиться. Марк не в лучшей форме. Но сам факт, что он нашел в себе моральные силы выступать, вызывает уважение. Самое основное теперь будет в короткой программе. Кто по функционалу выдержит, тот и победит.
Возможно, Марк не борется за победу на чемпионате России в связи со состоянием здоровья, но он борется за возможность быть в сборной, выступать на зрителя. Это тоже важный опыт. Если что-то идет не так, то легче всего сняться с соревнований, а вот побороться – всегда непросто. Он очень сильный спортсмен, сделал правильное решение, и мы должны его в этом поддержать», – сказала Гончаренко.
«Если брать мировую десятку сильнейших спортсменов, то мы можем с ней соревноваться. Если говорить о первых местах мирового первенства, то здесь надо показывать сложные зубцовые четверные прыжки. Вот у нас Саша Самарин сделал замечательный четверной лутц сегодня. А так у нас в программах пока преобладают сальховы, тулупы – с таким набором соперничать тяжело.
Также очень важно выдерживать произвольную. У нас многие мальчики не выкатывают с таким набором программы чисто функционально. Если мы в этом моменте спрогрессируем, если они буду катать не только произвольную, но и короткую, тогда можно будет говорить, что мы находимся на уровне мировой пятерки, тройки», – добавила она.
Марк Кондратюк: «Чуть больше недели назад был в сомнениях, выступать или не выступать на ЧР. Первый четверной после травмы сделал вчера»
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