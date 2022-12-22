Тарасова о чемпионате России: «Мальчики выступили очень достойно. Прекрасное соревнование, вся Европа и мир могут позавидовать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлениях мужчин в короткой программе на чемпионате России.

Лидирует Петр Гуменник, – 2-й, – 3-й, – 12-й.

«Прекрасное соревнование, вся Европа и мир могут позавидовать. Очень достойно выступили наши мальчики.

Первая восьмерка-десятка катали замечательно. Даже выделить кого-то тяжело, настолько все шикарно катались. Как хорош был Гуменник! В произвольной программе все начнётся с нуля.

Удастся Кондратюку реабилитироваться? Сегодня у него не получилось. Шанс реабилитироваться есть всегда, но кататься нужно сразу хорошо, делать все, что есть в программе», — сказала Тарасова.