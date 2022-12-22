Марк Кондратюк: «Чуть больше недели назад был в сомнениях, выступать или не выступать на ЧР. Первый четверной после травмы сделал вчера»

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске (77,50 балла).

«Лучше со спиной, чем было. Пока еще, к сожалению, боль присутствует довольно сильная. Чуть больше недели назад был в сомнениях, выступать или не выступать. Первый четверной прыжок после травмы сделал вчера. Но решил, что лучше выступить. Хуже, чем в Самаре, уже не будет.

Конечно, [выступление на чемпионате России в нынешнем состоянии] – авантюра, но так же интереснее. Просто мне очень хотелось. Когда смотрел прыжковый чемпионат из больницы, жалко было, что не выступаю и ничего поделать не могу. Решил, что если смогу хоть что-то прыгать, то поеду.

Я постараюсь откататься завтра. Мне кажется, еще в Самаре почувствовал, что в Красноярске не пойдет. Если серьезно, надеялся сделать максимум. Не получилось. Глобально цель выступления на чемпионате России – медаль и отбор в сборную», – сказал Кондратюк.