Наталья Бестемьянова: «Не могла представить, что увижу Кондратюка в таком состоянии. Выступать на ЧР было неправильным решением»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала итоги короткой программы у мужчин на чемпионате России в Красноярске.

Первое место занимает .

«Судя по последним стартам, по прыжковому турниру все логично. Мы вообще за ним следим с придыханием, а когда-то, когда он был маленьким мальчиком маленького роста, делали ему программы. В один год он подрос, а потом еще на десять сантиметров, и вот выросла такая стать, такой фигурист.

Сегодня он был просто прекрасен – и технически, и по впечатлению. Высокий, статный спортсмен с прекрасной хореографией, с правильной технической составляющей», – сказала Бестемьянова.

Марк Кондратюк после короткой программы занимает 12-е место. После выступления фигурист рассказал, что по-прежнему испытывает боли в спине.

«Это было так грустно, я даже не могла представить, что увижу Марка в таком состоянии. Думаю, это было неправильное решение, это минус для его карьеры. Не надо было выступать в таком состоянии.

[Андрей] Мозалев и [Евгений] были прекрасны, я очень рада за и [Александра] – такой роскошный, красивый четверной лутц, до сих пор перед глазами.

А что касается [Макара] , то вроде бы все сделал, но качество... Плохой выезд с тройного акселя, на дорожке мотало из стороны в сторону, это пренебрежение к деталям, и этому надо уделять внимание. Гуменник, замечу, с тем же контентом первый», – добавила Бестемьянова.

Марк Кондратюк: «Чуть больше недели назад был в сомнениях, выступать или не выступать на ЧР. Первый четверной после травмы сделал вчера»