«Интересно, а сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?» Медведева – о клипе Милохина с ней на обложке
Тиктокер и музыкант Даня Милохин показал превью для нового клипа с изображением фигуристки Евгении Медведевой.
Песня выйдет под названием «Дисс на Первый канал».
Ранее Милохин выступал в паре с Медведевой на шоу «Ледниковый период». Однако после четырех выпусков нового сезона он покинул проект, объяснив это усталостью, и улетел на отдых в Дубай.
«Интересно, а сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?😂» – написала Медведева в телеграм-канале после публикации превью к клипу.
Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов
Скриншот страницы ютуб-канала Дани Милохина:
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