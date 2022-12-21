«Интересно, а сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?» Медведева – о клипе Милохина с ней на обложке

Тиктокер и музыкант Даня Милохин показал превью для нового клипа с изображением фигуристки Евгении Медведевой.

Песня выйдет под названием «Дисс на Первый канал».

Ранее Милохин выступал в паре с Медведевой на шоу «Ледниковый период». Однако после четырех выпусков нового сезона он покинул проект, объяснив это усталостью, и улетел на отдых в Дубай.

«Интересно, а сколько еще «отдыхающий» будет выезжать на этой истории?😂» – написала Медведева в телеграм-канале после публикации превью к клипу.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

Скриншот страницы ютуб-канала Дани Милохина: