Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о предстоящих выступлениях в ледовых шоу.

– Вы сказали, что Илья Авербух хочет вас разделить, чтобы все успевали?

– Это шутка такая родилась, потому что в прошлом году мы катали «Снежную королеву», где я была Гердой. В этом году эту роль исполняет Лиза Туктамышева, а мне досталась роль Дороти, которую я тоже уже исполняла. Невольно родилась шутка.

– Роль Дороти была три года назад. Насколько быстро удалось вспомнить все?

– Этот номер я вспомнила минут за десять. Если есть постановка изначально, ее нужно просто чуть-чуть доработать. Три года назад мы работали немного в форс-мажорной ситуации – были проблемы с коньками. Да и в целом постановка была для меня большим стрессом.

Большая удача, что у нас есть репетиции. Я четко знаю, когда выхожу на лед и какой именно номер буду катать. С этим были проблемы. Сегодня третья репетиция. До премьеры еще четырех-пяти репетиций будет достаточно.

Для меня самое главное – поднять один прыжок, поскольку большое количество времени я уделяла «Ледниковому периоду». Было очень много рабочих дел вне льда, несколько месяцев я не прыгала.

Сейчас для меня очень важно уделить внимание прыжкам. Но это довольно-таки легко, две-три тренировки – и все будет нормально, – сказала Медведева.