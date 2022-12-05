Медведева о «Ледниковом периоде»: «Федотову буду благодарна, наверное, до конца жизни. Настолько трепетного отношения партнера ко мне еще не было»

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем партнере по шоу «Ледниковый период» – актере Федоре Федотове.

Ранее фигуристка выступала в паре с блогером Даней Милохиным, который покинул проект по ходу сезона.

– Многие фигуристы говорят, что каждый сезон «Ледникового периода» их чему-то учит. Какие уроки вы извлекли, поучаствовав в этот раз?

– Этот сезон научил меня учить по четыре программы за 10 дней, ха-ха. Довольно трудный для меня этот сезон выдался, но еще труднее этот сезон выдался для Феденьки Федотова, которому я благодарна, наверное, до конца жизни буду.

Настолько трепетного отношения партнера ко мне еще не было, поэтому я почувствовала, что такое настоящие партнерские отношения в условиях очень некомфортных для обоих: когда поджимает время, когда нужно делать то, что на данный момент невозможно сделать.

«Ледниковый период» – это здорово, очень сложно и учит, наверное, работать на грани возможностей, потому что я уставала за этот проект не меньше, чем в спорте. Это прям действительно огромная работа, требует очень много времени и затрат сил, – рассказала Медведева.

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