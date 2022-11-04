Илья Авербух: «Мы нашли решение, чтобы Медведева продолжила соревновательную борьбу в «Ледниковом периоде»

Хореограф Илья Авербух оценил шансы Евгении Медведевой одержать победу в шоу «Ледниковый период».

Сегодня стало известно, что новым партнером фигуристки станет актер Федор Федотов. Ранее Медведева выступала в паре с блогером Даней Милохиным, но он покинул проект.

– У Жени и Федора никак не совпадали графики. Я благодарен продюсерам проекта, в котором снимается актер за то, что они пошли нам навстречу. Федор снимается в очень знаковом фильме.

График съемок у него тяжелейший, но нам удалось найти консенсус. Мы тренируемся ночами, потому что днем это невозможно. Но главное, что мы работаем. Это была тяжелейшая неделя, но мы не сдались.

– Как Женя относится к этим ночным тренировкам?

– Женя – боец, Женя – девушка, которой гордится вся наша страна, и я в том числе. И она еще раз проявила себя как профессионал с большой буквы. Конечно, времени очень мало, но мы постараемся наверстать, впереди еще большая часть проекта, еще есть где потворить, где попридумывать.

Я рад, что мы остались в правилах. Как вы знаете, в этом сезоне должны принимать участие исключительно ребята, которые участвовали в проекте до этого. Символично, что именно победитель заключительного сезона выступает сейчас с Женей.

– С точки зрения регламента остаются ли у Жени шансы выиграть?

– Мы все понимаем, поэтому мы решили, что в одной из передач, так как произошло отставание, Женя с Федором исполнят не один, а два танца, чтобы зрители и судьи оценили. Один будет на заданную тему, а другой на ту тему, которую пропустили. Все будет оценено наравне со всеми.

Такое мы нашли решение, чтобы Женя выступала не вне конкурса, а продолжала свою соревновательную борьбу. Так как это произошло ровно на Рубиконе после командного турнира, мы сделаем все возможное, чтобы у Жени было точно такое же количество программ, как и у всех участников, – рассказал Авербух.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов