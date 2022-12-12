Журналист Елена Вайцеховская высказалась о премии ISU Skating Awards-2023.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что поборется за награду в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»). В других номинациях россияне не представлены.

«Удивляют комментарии на тему – дадут или не дадут выиграть Ане Щербаковой ледовый Оскар, и как это несправедливо, что в номинациях не представлен больше никто из россиян. Такое ощущение, что нынешние политико-спортивные реалии напрочь отбивают у людей здравый смысл.

Давайте просто включим логику: премии будут вручаться, что совершенно очевидно, по итогам олимпийского сезона. Соответственно на главную номинацию самого ценного игрока, помимо Щербаковой, могут претендовать китайцы Суй/Хань, французы Пападакис/Сизерон и .

Аня, безусловно, занимает в этом списке заслуженное место, но утверждать, что ее заслуги весомее, чем у любого из перечисленных, я бы не взялась. Так что здесь уж – как удача повернется. Не Сакамото же там в претендентах, в конце-то концов.

Лучший тренер – это мимо России, увы. Кандидатура Тамары Москвиной выглядит не слишком весомой просто в силу того, что третье место на ОИ плюс четвертое – это хуже первого. Тренер единственной российской олимпийской чемпионки ( – Sports.ru) тоже не вариант: ей бы для начала от скандала с Валиевой отряхнуться.

Лучшая программа – снова не к нам. Как и лучший хореограф. Да и с лучшим новичком все очевидно: это однозначно .

Вот как-то так. И политика тут вообще никаким боком...» – написала Вайцеховская.