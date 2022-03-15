Вайцеховская о лучшем тренере сезона: «Почему не Тутберидзе? Отчасти из-за скандала с Валиевой. Это называется «Не довел до цели»

Журналист Елена Вайцеховская назвала лучшего, по ее мнению, тренера сезона в фигурном катании.
«Год назад победу в этой категории, по версии RT, одержала Тамара Москвина. На этот раз гораздо более справедливым было бы вручить виртуального «Оскара» Арутюняну. Почему не Москвиной? Потому что она, в отличие от своего американского коллеги, Олимпиаду проиграла: чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов остались с бронзой, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не попали на пьедестал.
Почему не Этери Тутберидзе? Отчасти из-за скандала с Валиевой. Можно на любой лад трактовать причины, по которым сильнейшая одиночница планеты осталась без медали в личном турнире, но применительно к профессии тренера это называется коротко: «Не довел до цели». На этом фоне победа еще одной спортсменки Тутберидзе (Анны Щербаковой – Sports.ru) воспринимается как триумф, случившийся не благодаря, а вопреки.
А вот Арутюнян – идеальный претендент. Можно было бы поставить в один ряд с этим специалистом чемпиона Игр-2010 в парном катании Хунбо Чжао, но не стану: его вклад в подготовку золотой китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун был велик, но не уникален. С фигуристами в разное время работали семь высококлассных тренеров, включая выдающегося хореографа Лори Николь. Арутюнян же вырастил Чена с детского возраста», – написала Вайцеховская.
«Ну что ты вообще перестала бороться?» Катастрофа Валиевой в Пекине – рыдания и разнос от Тутберидзе
Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге
Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти