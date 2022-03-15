Вайцеховская о лучшем тренере сезона: «Почему не Тутберидзе? Отчасти из-за скандала с Валиевой. Это называется «Не довел до цели»

Журналист Елена Вайцеховская назвала лучшего, по ее мнению, тренера сезона в фигурном катании.

«Год назад победу в этой категории, по версии RT, одержала Тамара Москвина. На этот раз гораздо более справедливым было бы вручить виртуального «Оскара» Арутюняну. Почему не Москвиной? Потому что она, в отличие от своего американского коллеги, проиграла: чемпионы мира и Александр Галлямов остались с бронзой, а и Дмитрий Козловский не попали на пьедестал.

Почему не ? Отчасти из-за скандала с Валиевой. Можно на любой лад трактовать причины, по которым сильнейшая одиночница планеты осталась без медали в личном турнире, но применительно к профессии тренера это называется коротко: «Не довел до цели». На этом фоне победа еще одной спортсменки Тутберидзе ( – Sports.ru) воспринимается как триумф, случившийся не благодаря, а вопреки.

А вот Арутюнян – идеальный претендент. Можно было бы поставить в один ряд с этим специалистом чемпиона Игр-2010 в парном катании Хунбо Чжао, но не стану: его вклад в подготовку золотой китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун был велик, но не уникален. С фигуристами в разное время работали семь высококлассных тренеров, включая выдающегося хореографа Лори Николь. Арутюнян же вырастил Чена с детского возраста», – написала Вайцеховская.

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