«У людей стали проявляться проблески сознания». Жулин о призыве Олимпийского комитета США допустить россиян к Играм

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Олимпийским играм.

«Неожиданная новость для меня. Правда, это [будет] уже третья Олимпиада без флага. Но эта новость говорит о том, что у людей стали проявляться проблески сознания.

Приходит понимание, что спортсмены никак не относятся к политической истории. Новость отличная, но я все-таки хочу, чтобы сбылась моя мечта: увидеть наших спортсменов на Олимпиаде и с флагом», – сказал Жулин.

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