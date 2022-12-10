Роднина о санкциях МОК: «Чего в такую панику впадать? До Олимпиады-2024 еще есть полтора года»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить санкции против российского спорта.

Ранее МОК рекомендовал не допускать россиян к международным соревнованиям из-за ситуации на Украине.

«Если честно, я не очень надеялась на снятие санкций. До 2024 года еще есть время. Чего же в такую панику впадать? Пока у нас еще нет никого прецедента, когда с нас сняли какие-то санкции или ограничения.

Сейчас только обсуждают, что на «Уимблдон» допустят российских и белорусских теннисистов. С одной стороны, никакой трагедии не случилось.

Еще бы нам что-то обещали, мы на это настраивались. Но обещаний не было. До Олимпиады-2024 еще есть полтора года. Отстаивать свои права всегда надо», – сказала Роднина.

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