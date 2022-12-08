Свищев о словах Макрона про участие всех стран в Париже-2024: «Удивительно слышать здравые мысли от политика, который снабжает одну из сторон средствами для продолжения конфликта»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Олимпиаде-2024 в должны участвовать все страны – даже те, которые вовлечены в конфликт.

«Мне удивительно слышать здравые мысли от политиков, которые являются одной из сторон конфликта. При всех его призывах к переговорам он же снабжает одну из сторон всевозможными средствами для продолжения конфликта.

Поэтому слышать из его уст, что все страны должны участвовать, странно. Хотя мысли здравые. Насколько они расходятся с делом, мы с вами увидим. Но если господин прислушается к его мнению, то было бы неплохо.

Сегодня он заявлял о том, что спортсмены из России и Белоруссии должны участвовать в соревнованиях. Но для их же безопасности он рекомендует их не пускать, что странно само по себе.

Во-первых, никогда Международный олимпийский комитет не отвечал за безопасность спортсменов. За безопасность спортсменов отвечают оргкомитеты соревнований, проводящая сторона. И второе, очень приятно, что он беспокоится о наших спортсменах, но наша страна сама готова обеспечить безопасность, пусть за нас не переживает», – сказал Свищев.