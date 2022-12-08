Ирина Роднина: «У Баха без конца меняется мнение. За ним двигаться, как за флигелем, нельзя»

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала слова главы МОК Томаса Баха о продлении санкций в отношении российских спортсменов.

«У Томаса Баха без конца меняется мнение. За ним двигаться, как за флигелем, нельзя. Не уверена, что у Баха есть свое мнение. От чего он зависит? А от чего у нас весь Евросоюз зависит? У них что, есть свое мнение? Именно поэтому он постоянно его меняет.

Хотелось бы, чтобы что-то уже решили положительно, но, видимо, происходит какое-то давление. От его мнения абсолютно ничего не зависит. Мы так много придаем значения тому, кто и что сказал. Пора бы уже выучиться за это время, что от того, кто что сказал, ничего не меняется», – сказала Роднина.