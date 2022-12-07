Авербух о Дэвис и Смолкине: «Высоко оценивал их исключительно за выступления. Не имеет значения, что Диана – дочь великого тренера, и ей приходится преодолевать больше, чем остальным»

Хореограф и продюсер высказался о том, что танцевальный дуэт – не примет участия в предстоящем чемпионате России.

– За последнее время было многое сказано про Дэвис и Смолкина. Вы всегда высоко оценивали их...

– Это действительно так. Высоко оценивал их в прошлом сезоне, но исключительно за выступления. Не имеет значения, что Диана дочь великого тренера, и ей приходится преодолевать больше, чем остальным.

Это все остается за скобками. Видел в них очень талантливую пару, которая сделала гигантский скачок в прошлом сезоне.

Потом произошла смена тренера, расставание с Игорем Шпильбандом. И мы ждали, что изменится в катании ребят. Слышал, у них очень интересные программы. К сожалению, воочию не посмотрел.

Очень жаль, что мы их не увидим на чемпионате страны, по еще раз подчеркну, что пара очень сильная. Будем надеяться, что рано или поздно мы их снова увидим здесь в борьбе за звание чемпионов России.

Но опять же, неприезд одних открывает возможности для других в борьбе за золото.

– То есть это все же не очень большая потеря на данный момент?

– На данный момент чемпионат России не дает дальнейшего выхода на международные старты, хотя и является знаковым турниром с точки зрения регалий.

Думаю, в сложившейся ситуации этот турнир помогает нам смотреть не только в настоящее, но и в ближайшее будущее. На то, что ждет нас в ближайшие несколько лет.

Причем по-прежнему верю, что в скором времени будут пары, которые будут за нас сражаться и на международной арене. С этой точки зрения чемпионат России очень интересен и для специалистов, и для болельщиков. Уверен, они увидят много новых имен, – сказал Авербух.

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