Инна Гончаренко: «Лично для меня сомнительно, что Дэвис и Смолкин еще выступят в России»
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко сомневается, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать в России.
Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт пропустит чемпионат страны в Красноярске.
«В принципе, ощущение, что будет нечто подобное, присутствовало. Их не было [на российских соревнованиях] с начала сезона.
У многих специалистов было подозрение, что, возможно, их не будет и на чемпионате России.
Ничего, у нас много прекрасных пар, которые катались на этапах Гран-при. Есть многообещающее поколение, свято место пусто не бывает.
Выступят ли они еще в России? Не знаю, но лично для меня это сомнительно», – сказала Гончаренко.
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