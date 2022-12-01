Инна Гончаренко: «Лично для меня сомнительно, что Дэвис и Смолкин еще выступят в России»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко сомневается, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут выступать в России.

Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт пропустит чемпионат страны в Красноярске.

«В принципе, ощущение, что будет нечто подобное, присутствовало. Их не было [на российских соревнованиях] с начала сезона.

У многих специалистов было подозрение, что, возможно, их не будет и на чемпионате России.

Ничего, у нас много прекрасных пар, которые катались на этапах Гран-при. Есть многообещающее поколение, свято место пусто не бывает.

Выступят ли они еще в России? Не знаю, но лично для меня это сомнительно», – сказала Гончаренко.