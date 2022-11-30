Куница о выступлениях в паре с Косторной: «Алена – большая молодец. Она очень быстро учится и не боится выходить из зоны комфорта»

Российский фигурист рассказал о выступлениях в шоу в паре с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

– В недавнем интервью Алена Косторная сказала, что хотела бы попробовать себя в парном катании. Как ее партнер по последним шоу можешь сказать – у нее получилось бы?

– Могу сказать, что не то что получилось бы, у нее уже получается. Алена – большая молодец, быстро схватывает, ничего не боится.

Особенно не боится пробовать новое. Честно, мало девочек из одиночного катания такого уровня решились бы попробовать себя в паре, мне так кажется. Это очень страшно.

– Самое страшное – поддержки?

– Самое страшное и сложное – довериться человеку. Надеюсь, Алена мне доверяет, ха-ха. Если мы уже делаем некоторые довольно непростые элементы, то, думаю, доверяет.

– Как вообще появилась идея покататься в шоу в паре?

– Прежде всего я все-таки хочу сказать, что Алена – одиночница, так что не стоит из нас прямо делать пару, которая вот-вот выступит на чемпионате России.

Алена сейчас восстанавливается, решила выучить элементы парного катания. Для общего развития и выступлений в шоу точно лишним не будет.

– Но вы делаете уже серьезные элементы. Долго тренировались?

– Не скажу, что много времени ушло. Она очень быстро учится и вообще не боится выходить из зоны комфорта. Про нее много чего говорят диванные критики, но она очень требовательна к себе.

– Формат чемпионата шоу-программ в марте для вас реален? Ты о нем не думал?

– Алена мне лично ничего не предлагала. Но если спрашивать у меня, я был бы очень рад. Он предполагает много новаторского, было бы круто попробовать, – сказал Куница.

Алена Косторная: «Возможно, выступлю на турнире по шоу-программам. Постараюсь выбрать что-то интересное и необычное, и не факт, что буду одна»