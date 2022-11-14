Алена Косторная: «Планирую поступать в медицинский года через четыре. Вижу себя нейрохирургом или пластическим хирургом»

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ответила на вопросы о своем характере и дальнейших планах в карьере.

– Ты всегда делаешь, что хочешь?

– Когда это возможно. Вот зачем терпеть, если неудобно? Это я для вас так нарядилась (фигуристка пришла на интервью в туфлях – Sports.ru), а так люблю кроссовки и большие толстовки. Так же и с диетами. Если хочется сладкого, съешь! Пусть я буду жирной, но я буду довольной.

– А сколько ты весишь?

– 45 кг. Это нормально для фигурного катания. Хотя мой идеальный вес 42 килограмма. Если я набираю лишние 800 грамм, то на тренировке не делаю прыжки. Можно травмироваться. Но похудеть для меня не проблема. За одну тренировку могу сбросить грамм 200.

– А твой бунтарский характер помогает или мешает?

– Помогает. Тогда это была бы не я. А что из себя строить?

– И звездой болезни никогда не было?

– У меня такая семья, что не дадут этим заболеть. Так и говорят мне: ну да, ты чемпионка. А в институте как дела? Для них важнее мое образование. Ведь карьера фигуриста короткая.

– И кем ты себя видишь, оставив фигурное катание?

– Нейрохирургом или пластическим хирургом. Но не чтобы исполнять прихоти женщин, которые хотят быть красивыми. А исправлять внешности людей после аварий, например. Я буду готовиться к медицинскому и планирую поступать года через четыре.

– И поэтому ты уже стала участвовать в шоу на льду? Обычно считают, что это путь к завершению карьеры.

– Совсем нет. Мне просто это интересно. И опыт хороший. Там есть другие элементы. К тому же я выступаю в паре. Попробовала себя в парном катании. И мне это очень понравилось! – рассказала Косторная.