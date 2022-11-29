Алена Косторная: «Возможно, выступлю на турнире по шоу-программам. Постараюсь выбрать что-то интересное и необычное, и не факт, что буду одна»

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала, что может выступить на турнире по шоу-программам в марте.

– В текущем сезоне вы планируете выступить только на турнире по шоу-программам?

– Да, возможно, что выступлю на этом соревновании. Но я еще точно пока не знаю. На всех остальных турнирах меня точно не будет. Я все-таки хочу долечиться.

– У вас уже есть какие-то идеи по шоу-программам?

– Я посмотрю. Так как это шоу-турнир, то можно сделать все что угодно. Естественно, я постараюсь выбрать что-то интересное и необычное. И не факт, что я буду выступать одна.

– То есть можете уже в паре? Или танцы на льду?

– Да, но не факт, что это будет парное катание. И нет, не танцы на льду. Возможно, это будет трио из девочек, – сказала Косторная.