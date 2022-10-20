Артур Дмитриев-старший: «Вряд ли Трусова сможет сохранить свои прыжки. Уже в этом году они, вероятно, разладятся»

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался о перспективах Александры Трусовой после перехода от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

– Трусова действительно не первый раз переходит. Она товарищ беспокойный и, так сказать, сама все знает. Ей кажется, что те решения, которые она принимает, верные. Молодая девчонка еще.

Мы знаем, что ее основная сила – прыжковая техника, у нее есть воля к этому делу. Но с возрастом она неизбежно будет набирать вес, у девочек сложно с этим. Вряд ли она сможет сохранить свои прыжки. Уже в этом году они, вероятно, разладятся.

– То есть четверные уйдут?

– Даже не совсем так. Она их будет пытаться сделать в полную силу, как раньше, а ощущения изменятся, будет гулять вес, и рядом будет пастись травма. Не потому, что она плохая фигуристка, просто это естественный процесс. Надо к этому аккуратно подойти.

Я не знаю ни одной фигуристки, которая бы прошла этот период без потерь. Ни одной. Включая Лизу Туктамышеву. Она на пару лет просто исчезла. Не работала. Если Трусова подойдет к этой истории серьезно и пройдет этот период, то сохранит если не весь арсенал прыжков, то 70-80%. При условии, что не получит травму. Но ей надо очень аккуратно к себе относиться.

– Я слышал от разных фигуристов, что Светлана Соколовская, скажем так, бережнее относится к здоровью, чем Этери Тутберидзе. И Кондратюка в свое время сберегла. Это же аргумент?

– Честно, до конца не знаю, как тренируют Этери и Светлана. Я вижу только отдельные кусочки. Но точно знаю, что Этери очень требовательна именно к физическим кондициям – рост, вес. С этим жестко. С другой стороны, Соколовская никогда с девочками на таком уровне не работала. С Сотниковой работала Елена Буянова, но, по-моему, она помогала, была рядом.

Трусовой, правда, уже не нужна техническая работа. Нужна организационная помощь – правильный режим, восстановление, внимательный подход к количеству исполнений. По-ленински: «Лучше меньше, да лучше». Чем больше, но лишь бы как. А технические наработки все уже есть, свой опыт. Просто надо аккуратно ее подводить, – сказал Дмитриев.

Почему Трусова опять ушла от Тутберидзе? Этот трансфер – риск для всех, кроме Этери