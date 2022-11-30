Петр Гуменник выступит на чемпионате России по прыжкам

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Петр Гуменник примет участие в чемпионате России по прыжкам.

Об этом сообщила мама фигуриста.

«Петя собирается выступить», – сказала Елена Гуменник.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

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