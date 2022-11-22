Петр Гуменник: «Менять спортивное гражданство пока не собираюсь, но вполне вероятно, что это будет единственным выходом, если наше отстранение затянется»

Российский фигурист заявил, что не исключает смены спортивного гражданства в будущем.

– Отсутствие международных стартов сильно давит?

– Хотелось бы, конечно, выступить где-то еще, кроме России. Уже тянет посоревноваться со всем миром. Но, в принципе, наша федерация хорошо поработала, чтобы мы тут не скучали. Соревнований хватает.

– Тренер Великова недавно в интервью «Фонтанке» говорила, что многие российские фигуристы в ближайшее время или закончат совсем, или будут выступать за другие страны. Вы уже думали о том, что будете делать в сложившихся обстоятельствах?

– Пока надеюсь, что нас все-таки допустят в ближайшее время. Заканчивать точно не планирую. Менять спортивное гражданство пока не собираюсь, но вполне вероятно, что это будет единственным выходом, если наше отстранение затянется. Все хотят выступить на Олимпиаде. Если это все продлится еще несколько лет, придется принимать какое-то непростое решение, – сказал Гуменник.