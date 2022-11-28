Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге: там выступят команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина
3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжкам.
Чемпионат России по прыжкам-2022
Санкт-Петербург
Расписание трансляций
3 декабря, суббота
Личный турнир, отборочный раунд
12:30
Жеребьевка
17:00
4 декабря, воскресенье
Командный турнир
14:00
Личный турнир, финал
16:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Турнир в прямом эфире покажет официальный сайт Первого канала.
В командном турнире выступят команды Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина. Полный состав участников пока неизвестен.
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