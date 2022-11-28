Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге: там выступят команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина

3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам-2022

Санкт-Петербург

Расписание трансляций

3 декабря, суббота

Личный турнир, отборочный раунд

12:30

Жеребьевка

17:00

4 декабря, воскресенье

Командный турнир

14:00

Личный турнир, финал

16:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Турнир в прямом эфире покажет официальный сайт Первого канала.

В командном турнире выступят команды , и . Полный состав участников пока неизвестен.

Представлен регламент прыжкового турнира фигуристов: плей-офф в личных соревнованиях и пять раундов в командных