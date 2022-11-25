Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Чикмарева и Янченков выступят с короткими программами
26 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми пары представят короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
«На призы губернатора Пермского края»
Пермь
Пары
Короткая программа
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
2. Таисия Собинина – Илья Миронов
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
4. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
Вторая разминка
5. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
7. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
8. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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