Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Чикмарева и Янченков выступят с короткими программами

26 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми пары представят короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Пары

Короткая программа

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

2. Таисия Собинина – Илья Миронов

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

4. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

Вторая разминка

5. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

6. –

7. – Артем Грицаенко

8. –

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов