Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов
С 23 по 27 ноября в Перми пройдет шестой этап Гран-при России по фигурному катанию «На призы Губернатора Пермского края».
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
«На призы Губернатора Пермского края»
Пермь
Расписание соревнований
23 ноября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
15:30
Пары, КМС, короткая программа
18:00
24 ноября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
11:15
Пары, КМС, произвольная программа
13:45
Женщины, КМС, короткая программа
15:50
Мужчины, КМС, короткая программа
18:25
25 ноября, пятница
Женщины, КМС, произвольная программа
10:45
Мужчины, КМС, произвольная программа
13:40
26 ноября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
11:30
Женщины, короткая программа
13:00
Пары, короткая программа
15:15
Мужчины, короткая программа
16:35
27 ноября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
11:00
Женщины, произвольная программа
12:45
Пары, произвольная программа
14:45
Мужчины, произвольная программа
16:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Состав участников
Женщины: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Вероника Малышева, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова.
Мужчины: Артем Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.
Пары: Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Илья Миронов, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.
Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова – Илья Карпов, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Яна Трубинова – Владислав Шевнин, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Полина Усова – Михаил Антонов, Екатерина Храбрых – Мирон Суслов.
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