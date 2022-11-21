Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов

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С 23 по 27 ноября в Перми пройдет шестой этап Гран-при России по фигурному катанию «На призы Губернатора Пермского края».

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы Губернатора Пермского края»

Пермь

Расписание соревнований

23 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

15:30

Пары, КМС, короткая программа

18:00

24 ноября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

11:15

Пары, КМС, произвольная программа

13:45

Женщины, КМС, короткая программа

15:50

Мужчины, КМС, короткая программа

18:25

25 ноября, пятница

Женщины, КМС, произвольная программа

10:45

Мужчины, КМС, произвольная программа

13:40

26 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

11:30

Женщины, короткая программа

13:00

Пары, короткая программа

15:15

Мужчины, короткая программа

16:35

27 ноября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

11:00

Женщины, произвольная программа

12:45

Пары, произвольная программа

14:45

Мужчины, произвольная программа

16:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Состав участников

Женщины: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Вероника Малышева, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова.

Мужчины: Артем Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Пары: Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Илья Миронов, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова – Илья Карпов, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Яна Трубинова – Владислав Шевнин, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Полина Усова – Михаил Антонов, Екатерина Храбрых – Мирон Суслов.

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