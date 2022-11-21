Туктамышева, Петросян, Муравьева, Семененко, Игнатов, Мишина и Галлямов выступят на этапе Гран-при России в Перми

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Андрей Багин Анастасия Мишина Максим Некрасов Алексей Ерохов Илья Карпов Александр Галлямов Артем Ковалев Макар Игнатов Евгений Семененко Александра Кравченко Ксения Синицына Матвей Ветлугин Софья Тютюнина Александр Шустицкий Илья Миронов Илья Яблоков Александр Васькович Анна Фролова Елизавета Пасечник Таисия Собинина Алина Горбачева Софья Муравьева Елизавета Осокина Аделия Петросян Алексей Хвалько Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Влада Павленина Александр Алексанян Софья Карташова Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Максим Варакин Тимур Смирнов-Бабаев Варвара Черемных Даниил Бутенко Даниил Постарнаков Серия Гран-при России Майя Шегай Игорь Шамшуров Мария Дыбкова Александра Прокопец Вероника Малышева Виктория Федянина Виктория Нестерова Артем Алейников Владимир Кузнецов Владимир Ощепков Екатерина Анисимова Егор Коваленко Варвара Жданова Полина Усова Михаил Антонов Екатерина Храбрых Мирон Суслов Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный состав участников шестого этапа Гран-при России в Перми. 

Женщины: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Вероника Малышева, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова.

Мужчины: Артем Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Пары: Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Илья Миронов, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова – Илья Карпов, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Яна Трубинова – Владислав Шевнин, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Полина Усова – Михаил Антонов, Екатерина Храбрых – Мирон Суслов.

Соревнования пройдут 26-27 ноября.

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