Туктамышева, Петросян, Муравьева, Семененко, Игнатов, Мишина и Галлямов выступят на этапе Гран-при России в Перми
Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный состав участников шестого этапа Гран-при России в Перми.
Женщины: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Вероника Малышева, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова.
Мужчины: Артем Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.
Пары: Мария Дыбкова – Алексей Хвалько, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Илья Миронов, Варвара Черемных – Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.
Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова – Илья Карпов, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Влада Павленина – Александр Алексанян, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Александра Прокопец – Александр Васькович, Яна Трубинова – Владислав Шевнин, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Полина Усова – Михаил Антонов, Екатерина Храбрых – Мирон Суслов.
Соревнования пройдут 26-27 ноября.
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