Гран-при России. Общий зачет. Тарасова и Морозов лидируют в парах, Бойкова и Козловский – 2-е

Пара Евгения Тарасова и лидирует в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию сезона-2022/23 после трех этапов.

Фигуристы получают очки в зависимости от мест, занятых на этапах (18 за первое, 16 за второе, 14 за третье и так далее). При равенстве показателей в расчет идет сумма оценок за все программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Общий зачет

Пары

После 3 этапов из 6

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 34

2. – – 18 (228,36)

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 18 (224,47)

4. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 16 (224,95)

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 16 (217,27)

6. – – 14 (214,31)

7. Екатерина Чикмарева – Андрей Янченков – 14 (214,22)

8. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 14 (207,27)

9. Карина Акопова – Никита Рахманин – 12 (198,09)

10. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 12 (179,17)

11. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 10 (194,92)

12. Агния Свинцицкая – Владимир Следь – 10 (134,80)

13. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 8