Гран-при России. «Волжский пируэт». Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Кадырова и Колесов выйдут на лед с произвольными программами

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20 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. 

После короткой программы лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Женщины

Произвольная программа

Начало – 13.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале. 

Первая разминка

1. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев

2. Таисия Собинина – Илья Миронов

3. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

Вторая разминка

4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов 

6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов 

7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Положение после короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 84,02

2. Юлия АртемьеваАлексей Брюханов – 75,74

3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,68

4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 66,86

5. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 65,55

6. Таисия Собинина – Илья Миронов – 64,92

7. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 59,13

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