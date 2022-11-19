Гран-при России. «Волжский пируэт». Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Кадырова и Колесов выйдут на лед с произвольными программами
20 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре будут разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.
После короткой программы лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Женщины
Произвольная программа
Начало – 13.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на Первом канале.
Первая разминка
1. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев
2. Таисия Собинина – Илья Миронов
3. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
Вторая разминка
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
6. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Положение после короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 84,02
2. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 75,74
3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,68
4. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 66,86
5. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 65,55
6. Таисия Собинина – Илья Миронов – 64,92
7. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев – 59,13
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