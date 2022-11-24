Матвей Ветлугин: «Мне бы очень хотелось, чтобы Губерниев прокомментировал фигурное катание»

Фигурист Матвей Ветлугин высказался о работе комментатора .

Спортсмен отметил, что следит за выступлениями биатлонной сборной России. Его дедушка – двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков.

«Без его комментариев было бы намного скучнее смотреть биатлон.

Смог ли бы он прокомментировать фигурное катание? Мне бы очень хотелось. На пару с Гришиным если бы они сидели: «Давай, поднажми, родненький, последний прыжочек, вся страна следит!» — сказал Ветлугин.