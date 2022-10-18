Губерниев о Загитовой в роли ведущей: «Не понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу. Либо этой работы недостаточно, либо это просто не ее»

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Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу фигуристок Алины Загитовой и Анны Щербаковой в качестве ведущих шоу «Ледниковый период».

«Насколько я знаю, Алина Загитова уже год с кем-то занимается – не знаю, кто это. У меня есть ощущение, что если она делает с кем-то какую-то работу, то ее либо недостаточно, либо это просто не ее.

Это как в спорте, когда попадаешь к тренеру и видишь, что у тебя ничего не получается, так и здесь. Безусловно, Алина – талантливая девочка, но ей трудно. Я не очень понимаю, кто с ней занимается, и прогресса не вижу», – сказал Губерниев.

«Предела совершенству нет! Видно, что для Щербаковой роль ведущей дело пока новое, но она девушка любознательная, талантливая, поэтому еще вырастет.

Мог бы я помочь Анне и подсказать что-то в профессии ведущего? Если от меня что-то нужно, то люди ищут мой телефон и мы все дальше обговариваем.

Если она проявит желание, тогда мы с ней поговорим по этому поводу. Я открыт для всех коллег с целью поделиться советом и прочими вещами», – отметил Губерниев.

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«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире

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