Шахматистка Лагно: «На Олимпиаде-2018 болела за Медведеву. Она постарше, чем Загитова, и путь к золоту на Играх у нее был дольше»

Российская шахматистка Екатерина Лагно рассказала, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане болела за Евгению Медведеву.

– На Олимпийских играх 2018 года в соперничестве Евгении Медведевой и Алины Загитовой вы болели за Женю?

– Да.

– Что вам в ней нравится?

– Я вам объясню, почему я болела за Женю. По той причине, что она была постарше, чем . И путь к золоту на Олимпийских играх у нее был дольше, чем у Алины. Она больше провела времени в фигурном катании. К тому же у нее были серьезные травмы.

– Медведева больше заслуживала победы в Корее?

– Они обе тогда заслуживали золотых медалей. Но я опять же говорю про их короткий век. И когда выигрывает 15-летняя Алина Загитова, то ты понимаешь, что если она захочет, то еще может попасть на следующую . А когда выигрывает или не выигрывает 18-летняя Евгения Медведева, то уже большой вопрос, прорвется ли она на Игры через четыре года?

Конечно, у нас есть и (25-летняя) Елизавета Туктамышева, но это является исключением из правил. И во многом поэтому я болела за Женю, потому что чувствовалось – на вторую Олимпиаду ее уже не хватит. Так и получилось.

– На Играх-2022 в Пекине за золото боролись три наших спортсменки – Камила Валиева, и . Кому из них вы больше симпатизировали?

– . Потому что она очень красиво катается. Да, они все уникальные фигуристки, но у нее есть, в моем понимании, какая-то удивительная грация на льду. И больше я ни у кого такого не видела.

Я могу пересматривать ее программы, они меня успокаивают, я получаю от них наслаждение. Шикарная музыка, красивое катание, про великолепные прыжки я уже просто молчу. Я не знаю, как они это делают. Но у нее есть редкое умение передать созданный образ. Понятно, что Анна Щербакова абсолютно заслуженно стала олимпийской чемпионкой. Но я почему-то болела за Камилу.

– Когда у нее в произвольной программе произошел нервный срыв, для вас это стало сильным ударом?

– Конечно, я очень расстроилась за нее, но я же понимаю, что у Камилы в этот момент творилось в душе. Я же сама спортсменка. Да, не фигуристка, но у меня на протяжении карьеры тоже ведь были случаи, когда, казалось, что все очень плохо.

И в такой ситуации мне действительно было очень жалко девчонку, что все так произошло. И ведь это случилось на важнейшем для нее старте. Что тут скажешь?

Знаете, иногда мне кажется, что когда человеку изначально так много дано, я уже не говорю про труд, они все очень много работают, то перед ним возникает гораздо больше препятствий. Почему-то у меня сложилось такое впечатление.

– Вы верите в то, что Камила могла принимать запрещенный препарат?

– Я не хочу это комментировать, – сказала Лагно.