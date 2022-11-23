Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Кутовой, Лукин, Белявский, Сарновский, Карартынян покажут короткие программы
24 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми юниоры представят короткие программы в соревнованиях КМС.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
6-й этап
«На призы губернатора Пермского края»
Пермь
Юниоры, КМС
Короткая программа
Начало – 18.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Кирилл Кропылев
2. Кирилл Сарновский
3. Макар Солодников
4. Дмитрий Шелковников
5. Андрей Коцин
Вторая разминка
7. Кирилл Андрусик
8. Владислав Левичев
10. Федор Малов
Третья разминка
12. Федор Шадрин
13. Николай Логинов
14. Марк Лукин
15. Михаил Тихонов
16. Эдуард Карартынян
Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов
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