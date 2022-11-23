Гран-при России. «На призы губернатора Пермского края». КМС. Кутовой, Лукин, Белявский, Сарновский, Карартынян покажут короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Андрей Кутовой Максим Белявский Марк Лукин Александр Голубев Кирилл Сарновский Эдуард Карартынян Дмитрий Шелковников Кирилл Андрусик Серия Гран-при России Михаил Тихонов Федор Малов Кирилл Кропылев Андрей Коцин Фигурное катание

24 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми юниоры представят короткие программы в соревнованиях КМС. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Юниоры, КМС

Короткая программа

Начало – 18.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Кирилл Кропылев

2. Кирилл Сарновский

3. Макар Солодников

4. Дмитрий Шелковников

5. Андрей Коцин

Вторая разминка

6. Максим Белявский

7. Кирилл Андрусик

8. Владислав Левичев

9. Андрей Кутовой

10. Федор Малов

Третья разминка

11. Александр Голубев

12. Федор Шадрин

13. Николай Логинов

14. Марк Лукин 

15. Михаил Тихонов

16. Эдуард Карартынян

Расписание шестого этапа Гран-при России в Перми: там выступят Туктамышева, Петросян, Семененко, Мишина и Галлямов

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