Гордеева, Петрова, Лукин, Сарновский, Артемьева и Брюханов выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Перми

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Стал известен состав участников шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Перми в соревнованиях КМС.

Среди девушек заявлены Мария Гордеева, Агата Петрова, Алиса Юрова, Таисия Щербинина, у юношей – Марк Лукин, Кирилл Сарновский, Максим Белявский, Андрей Кутовой, Кирилл Андрусик.

В танцах на льду выступят дуэты Анна Щербакова – Егор Гончаров, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов. В парах – Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Елизавета Романова – Валерий Назаров.

Полный список участников – здесь.

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