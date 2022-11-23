Гордеева, Петрова, Лукин, Сарновский, Артемьева и Брюханов выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Перми
Стал известен состав участников шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Перми в соревнованиях КМС.
Среди девушек заявлены Мария Гордеева, Агата Петрова, Алиса Юрова, Таисия Щербинина, у юношей – Марк Лукин, Кирилл Сарновский, Максим Белявский, Андрей Кутовой, Кирилл Андрусик.
В танцах на льду выступят дуэты Анна Щербакова – Егор Гончаров, Елизавета Шичина – Гордей Хубулов. В парах – Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Елизавета Романова – Валерий Назаров.
Полный список участников – здесь.
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