Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Федоров, Лазарев, Дикиджи, Кутовой выступят с произвольными программами

18 ноября в Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров юноши выступят с произвольными программами. После короткой лидирует .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 14.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Карим Хасанов

2. Юрий Сидоров

3. Арсений Словягин

4. Александр Чмиль

5. Георгий Лихачев

Вторая разминка

6. Андрей Коцин

7.

8. Илья Неретин

9. Роман Кудлаев

10. Макар Пузин

Третья разминка

11. Генрих Гартунг

12. Михаил Полянский

13.

14. Владислав Дикиджи

15. Лев Лазарев

16. Григорий Федоров

Положение после короткой программы

1. Григорий Федоров – 86,24

2. Лев Лазарев – 84,92

3. – 84,22

4. Андрей Кутовой – 81,52

5. Михаил Полянский – 79,63

6. Генрих Гартунг – 72,29

7. Макар Пузин – 69,59

8. Роман Кудлаев – 66,46

9. Илья Неретин – 61,90

10. Марк Лукин – 61,48

11. Андрей Коцин – 61,27

12. Георгий Лихачев – 61,08

13. Александр Чмиль – 57,78

14. Арсений Словягин – 51,19

15. Юрий Сидоров – 44,55

16. Карим Хасанов – 38,74